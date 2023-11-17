Что изменила встреча Байдена с Си Цзиньпином для Украины и России 2 Петр Олещук

17.11.2023, 19:10

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Официально открыта новая эпоха.

Я вижу все ждали встречи Си и Байдена чуть ли не как какого-то «момента истины», и встреча, конечно, не оправдала этих ожиданий.

По значимым для нас вопросам не было объявлено ничего. Конечно, все это могло обсуждаться без официальных заявлений. Более того, оно, скорее всего, обсуждалось. Но без весомых результатов. Лидеры Китая и США встречались явно ради других задач. Каких?

Ответ прозрачен и понятен — снизить уровень напряжения между двумя ведущими державами современного мира. Очевидно, перспективы начала масштабной войны из-за противостояния вокруг Тайваня очень не нравятся ведущим игрокам, которые внезапно поняли, что ни к чему не готовы. А опыт одного соседа Китая показал, что не надо ничего начинать, если ты не уверен стопроцентно в результате. Китай, очевидно, не уверен. США тоже не уверены. Так что лучше? Лучше рационализировать противостояние и отложить его военную составляющую. Пока что отложить.

Сейчас Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане. Этим же займутся и Штаты. И через определенное количество лет станет понятно, у кого это получается лучше. Но это, похоже, все же будет потом.

Желание снижать напряжение, вводить конфликты в рамки и пытаться ими управлять вполне соответствует общей стратегии нынешней администрации Белого Дома.

Что это означает для нас? Политика в отношении нас не изменится. Со стороны Китая тоже. Это не худший вариант, потому что Китай может существенно помогать России, но если Китай думает, что лучше не идти по пути эскалации сейчас, то он не будет здесь ничего педалировать. Но режим Путина Китай вполне устраивает, и они будут его поддерживать. Это явно не лучший, но и не худший вариант. Это та данность, в которой мы живем долго. И не надо думать о каких-то «магических геополитических кнопках» или переделе мира на основе одних переговоров. Все это работает не так.

Но есть один важный момент, о котором нельзя не сказать. Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпоху, в которой есть два центра — Китай и США. Все остальные занимают производное положение по отношению к ним. «Наследники СССР» могут забыть, что к ним будут относиться как к самому СССР. Младший брат Китая — это максимум их амбиций.

Петр Олещук, украинский политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко, Facebook

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