ВСУ «выкашивают» офицеров и солдат 17.11.2023, 19:14

2,620

У РФ колоссальные потери под Авдеевкой.

Бои за Авдеевку Донецкой области существенно увеличили потери российских оккупантов в Украине.

«Количество некрологов (оккупантов РФ, - ред.) в последнее время серьезно выросло: если летом и в начале осени волонтеры находили информацию примерно о 80 погибших в день, то теперь это 100-110 погибших в сутки», - говорится в новых данных совместного проекта «Медиазоны» и «Би-би-си» по установлению поименного списка уничтоженных на войне с Украиной российских захватчиков.

Журналисты уточняют, что рост числа некрологов оккупантов РФ связан с активными попытками российской армии взять Авдеевку: «Мы видим десятки некрологов с указанием этого места гибели, остальные тоже очевидно связаны с Авдеевкой, но место гибели не указано».

Детали масштабных потерь РФ

Кроме того, в материале публикуются фамилии 14 уничтоженных за последнее время оккупантов в звании от подполковника и выше.

- Это почти рекорд: сравнимые потери среди высокопоставленных офицеров Россия несла только прошлым летом, когда Украина начала применять дальнобойные ракеты HIMARS. Сейчас такой рост частично можно объяснить появлением на фронте ракет ATACMS, - уточняют авторы материала.

Журналисты напоминают, что недавно стало известно об ударе по штабу группировки РФ «Днепр», в результате которой были ликвидированы как минимум три полковника ВДВ: Александр Галкин, Вадим Добряков и Алексей Коблов. Кроме того, в госпитале от ран скончался начальник штаба 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота Ян Суханов.

- Мы пока не добавили в список высокопоставленных офицеров временного исполняющего обязанности начальника 126-го военно-следственного управления Дмитрия Кацубу, пока нам не удалось установить его звание — скорее всего, он был подполковником или полковником, но точно его звание нам установить не удалось. Он погиб во время удара по Скадовску ракетами HIMARS, - пишут авторы материала.

В то же время подчеркивается, что большинство высокопоставленных офицеров РФ были уничтожены не при ударах по штабам, а на линии фронта: как правило, это командиры батальонов или штурмовых отрядов «Шторм-Z».

- Кроме того, стало известно о гибели 69-летнего полковника полиции в отставке Владимира Попова, он командовал казачьим батальоном «Терек»: судя по некрологам, очень часто подразделениями казаков руководят люди в возрасте старше 60 лет, - добавляет «Медиазона».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».