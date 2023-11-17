Комплекс ПВО Arrow ЦАХАЛа сбил ракету над Красным морем 17.11.2023, 19:26

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Цель была уничтожена еще до того, как успела проникнуть в израильское воздушное пространство.

В пятницу, 17 ноября, Министерство обороны Израиля опубликовало в сети кадры, на которых демонстрируется момент использования комплекса противоракетной обороны Arrow («Стрела»). На этой неделе, с помощью данной системы, была перехвачена ракета, выпущенная хуситами, пишет cursorinfo.co.il.

Отмечается, что вражеская цель была уничтожена над акваторией Красного моря. Она не успела нарушить израильское воздушное пространство.

Хуситы начали систематически запускать ракеты в сторону Израиля вскоре после того, как Иерусалим начал операцию в Секторе Газа. Поводом для ее начала стало нападение террористической группировки ХАМАС на израильскую территорию, в результате чего погибло 1400 мирных жителей.

Хуситов, как и другие различные террористические группировки на Ближнем Востоке активно поддерживает Иран. Иранские власти заинтересованы нанести Израилю максимальный ущерб, не вступая с ним в прямой вооруженный конфликт. Такие группировки как «Хизбалла» и йеменские повстанцы, являются главным инструментом Тегерана для этих целей.

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