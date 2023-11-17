В минской Каменной Горке закрывается известный гипермаркет 17.11.2023, 19:35

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Что появится на его месте?

Гипермаркет ProStore в Каменной Горке прекратит работу с января следующего года. На его месте откроют магазин другой торговой сети и ресторан, сообщили «Минск-Новостям» в администрации Фрунзенского района.

Заместитель главы администрации Фрунзенского района Юлия Маковская рассказала, что гипермаркет ProStore на Каменногорской, 3 скоро закроется, но торговые площади долго пустовать не будут.

По ее словам, аренда помещения у магазина заканчивается 31 декабря 2023 года. После того как гипермаркет покинет здание, будет проведена модернизация. В 2024 году на этих площадях откроются объект другой крупной торговой сети и ресторан.

Телеграм-канал «Мерзкий Кокобай» ранее писал, что ProStore в Каменной Горке прекратит работу в первой половине января 2024 года, а на его месте откроется «Корона».

Подтверждение новости о смене магазинов в торговом реестре обнаружил и Office Life. Там сообщается, что на данный момент ТЦ на Каменногорской уже принадлежит «Короне», а с 21 сентября — еще и продуктовый гипермаркет.

Сейчас у сети «Корона» 34 гипермаркета и магазина в 14 городах Беларуси.

При этом продолжат работать два торговых объекта ООО «ПРОСТОРИТЕЙЛ», то есть магазины ProStore, в Минске и один в Логойске.

Office Life обращает внимание, что за последние годы вместо магазинов ProStore в минских торговых центрах открывались гипермаркеты Green: в 2019-м — в Шабанах и Чижовке, а в 2020-м — в ТЦ «Арена-Сити». А два года назад внешний управляющий банкротящегося ЗАО «Простор-Трейд» (одного из юрлиц сети ProStore) судился за имущество компании, которое осталось на нынешних площадях сети Green.

Напомним, в отношении компании «Простормаркет», которая развивала сеть гипермаркетов ProStore (сейчас сеть перешла в руки компании «Просторитейл»), рассматривается дело о признании банкротом. Иск о банкротстве подавала «АСБ лизинг» — «дочка» «Беларусбанка».

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