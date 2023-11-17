Зеленский подтвердил создание плацдарма ВСУ на левобережье Херсонщины 17.11.2023, 19:41

Украинскими силами проведена серия успешных операций.

В пятницу, 17 ноября, Морская пехота Вооруженных сил Украины сообщила о создании нескольких плацдармов на левом берегу Херсонской области в рамках продолжающегося контрнаступления. Отмечалось, что украинскими силами проведена серия успешных операций.

нных на левобережье Херсонщины подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал в своем Telegram-канале несколько снимков, на которых показана работа Сил обороны Украины на этом участке фронта.

Присутствие украинских вое

«Левобережье Херсонщины. Наши воины. Спасибо за вашу силу, за движение вперед», - написал украинский президент и поблагодарил каждого, кто возвращает Украине свободу и справедливость.

На кадрах, в частности, можно увидеть передвижение украинских военных на моторных лодках, а также работу операторов дронов.

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