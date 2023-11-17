В Москве проходят облавы на призывников 11 17.11.2023, 20:09

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Их забирают из дома, транспорта, с улиц и учебы.

В Москве с начала ноября проходят облавы на молодых людей призывного возраста, сообщает «Настоящее время» со ссылкой на правозащитные проекты. Людей забирают с работы и учебы, из дома и транспорта.

«Людей забирают даже со съемного жилья. Даже с места учебы. Даже если с собой нет паспорта. Если военкомат не по прописке, говорят, что «пропишут» в этом. Там пытаются призвать «одним днем» и отправить в воинские части», – сообщает «Призыв к совести».

«Движение сознательных отказчиков» рассказывает о случае, когда военкомат использовал для облавы сайт объявлений Avito. Житель Москвы Артем Казаков разместил объявление на платформе, после чего к нему под видом покупателей пришли сотрудники полиции и военкомата. Они доставили его в отделение и оставили там на ночь. Свои действия полиция обосновала тем, что Казаков совершил административное правонарушение. В результате молодой человек сдался и ушел в армию.

- При этом они никак не оформили нахождение гражданина ночью в отделении. Протоколы об административном задержании не составлялись – именно потому, что законных оснований для такого задержания не было, – пишут правозащитники.

В апреле 2023 года стало известно, что в Москве для определения места жительства призывников используют систему видеонаблюдения.

- Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается, – заявил военный комиссар города Максим Локтев.

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