Большая неприятность для Путина 3 17.11.2023, 20:19

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Как на хозяине Кремля скажется выдача нового ордера на арест.

Готовится новый иск в Международный уголовный суд по поводу преступлений российского правителя Путина. Юристы собрали доказательства, что российский диктатор заранее планировал устроить голод в Украине и начал готовиться к этому еще до начала полномасштабного вторжения.

Так называемый российский президент уже имеет один ордер, который в марте 2023 выдал суд Гааги. Однако, как рассказал «24 Каналу» российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, такие решения должны иметь большее влияние.

Насколько действенны такие ордера

Согласно сообщениям правозащитников, из Украины хотели украсть большое количество зерна и планировали такую операцию несколько месяцев. Эти факты хотят передать в Международный суд и рассчитывают на еще один ордер. Однако вряд ли он будет иметь серьезные последствия для российского диктатора.

- Они доставляют большие неприятности путинскому режиму. Но этот ордер не работает так, как должен. После решения Международного суда или других инстанций должна быть изоляция, понимание того, что этого мужчину списывают с лагеря политиков, с которыми можно вести диалог – все это должно стать итогом международного осуждения, но мы видим другое, – подчеркнул Гудков.

Следует задать главный вопрос – готов ли мир признать выборы в России нелегитимными. Пока на этот счет нет четкой позиции. Есть только решение ПАСЕ, которое, по словам Гудкова, вызвало истерическую реакцию в Кремле, ведь российская верхушка начала опасаться, что пример организации станет "заразным" для других. Но пока все остальные молчат.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября приняла резолюцию, в которой Путина признали диктатором, а его режим – диктатурой. ПАСЕ призвала все страны Совета Европы считать Путина нелегитимным после того, как в 2024 году завершится его правление.

- Молчание означает, что эти страны сохраняют для себя возможность какого-то диалога с Путиным. Канцлер Германии Олаф Шольц говорит, что готов говорить с Путиным, если он выведет войска из Украины. Но если бы он сказал, что никогда не будет никаких дел с Путиным, а условие для диалога с Россией – отстранение Путина от власти – это звучало бы по-другому, – сказал российский оппозиционный политик.

Если бы все остальные страны заняли такую жесткую позицию, то так называемый российский президент понимал бы, что он нелегитимный. К примеру, с белорусским диктатором Лукашенко никто не общается, а если есть определенные контакты, то они происходят на другом уровне. Так же нужно поступать с Путиным.

- С одной стороны – выписали ордер, он, безусловно, имел влияние, создал определенный имидж Путину, но дальше ничего не было, – заметил Гудков.

Комитет, желающий предъявить новое обвинение главе Кремля, стоит поддержать. Но Украине больше нужно, чтобы Путина сочли нелегитимным политиком, его режим – незаконной властью, а выборы – сфальсифицированными.

- Мероприятие должно принять для себя решение – не садиться с Путиным за один стол ни при каких условиях, потому что он военный преступник, человек, начавший войну, организовал геноцид украинского народа, бросил вызов мировому порядку и поставил мир на грань глобальной катастрофы, – сказал Гудков.

Все вышеупомянутое – не исчерпывающий список бед и преступлений Владимира Путина, но даже этого более чем достаточно, чтобы не признавать его как политика. По мнению Гудкова, это единственный верный шаг, которого все ждут от западной коалиции.

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