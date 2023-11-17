Житель Молодечно в одном магазине приставил к горлу кассира нож, а в другом – украл водку 17.11.2023, 20:27

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Он наведался в магазин ближе к закрытию.

Подвыпивший житель Молодечно увлекательно провел вечер: в одном магазине угрожал кассиру, а во втором – пытался присвоить товар. В итоге мужчине пришлось заночевать в ИВС.

Сообщается, что 34-летний горожанин пришел в магазин ближе к закрытию и приставил нож к горлу кассира, после чего потребовал денег. Но в торговый объект как раз зашли покупатели, он испугался и убежал.

После он зашел в другой магазин и украл бутылку водки. Его задержали и отравили в ИВС.

Теперь у него есть уголовное дело за разбой и «административка» – за мелкое хищение.

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