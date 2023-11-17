Военный ВСУ: Россияне шокированы эффективностью наших беспилотников 1 17.11.2023, 20:35

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Украинский защитник раскрыл ситуацию на левом берегу Херсонщины.

Украинский военнослужащий 14-го отдельного полка БпАК Александр Войтко рассказал, что российская армия старается не подводить тяжелую технику ближе к левому берегу Херсонщины. Все из-за эффективной работы большого количества дронов ВСУ.

Как отметил военный в эфире телеканала «Еспресо», что уже около месяца существует плацдарм ВСУ на левом берегу. Захватчики непрерывно его атакуют, но ничего не могут с ним сделать. Безусловно, наиболее титанических усилий прилагают бойцы на земле, однако работу других средств умалять не стоит.

Так, говорит Войтко, на земле преимущественно действует украинская морская пехота. Украинская артиллерия, авиация, операторы дронов наносят огневое поражение по российской живой силе и технике на левом берегу.

«Наши враги поражены, что у нас много беспилотников, которые эффективно работают. Беспилотники играют там довольно важную роль. Это FPV дроны, которые могут поражать российскую технику и живую силу. И из - за этого россияне очень осторожно используют тяжелую технику, стараясь не подводить ее в зону поражения украинских дронов, и атакуя плацдарм преимущественно живой силой», - отметил Войтко.

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