Получить гражданство Германии станет проще 2 17.11.2023, 20:45

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Бундестаг готовится принять важный законопроект.

Законопроект, упрощающий получение гражданства Германии, будет вынесен на рассмотрение бундестага в первом чтении в пятницу, 1 декабря, рассказали в офисе Хакана Демира (Hakan Demir), депутата от Социал-демократической партии (СДПГ), которая входит в правящую коалицию. «Нас проинформировали о дате по внутрифракционным каналам, это согласовано в рамках коалиции», - сказано в сообщении. Эту информацию DW подтвердили и в бюро еще двух депутатов бундестага от фракций, входящих в правительственную коалицию.

В пресс-службе бундестага пока не смогли подтвердить или опровергнуть эту дату, отметив, что официальная повестка дня на пленарную неделю появится позже. В то же время в пресс-службе уточнили, что пленарная неделя с 27 ноября по 1 декабря должна быть посвящена вопросам бюджета. Впрочем, когда рассматривается проект бюджета, проходят обсуждения и других законопроектов.

Почему закон о гражданстве все еще не рассмотрел бундестаг?

Правительство ФРГ внесло в бундестаг проект поправок в закон о гражданстве еще 1 ноября, но он до сих пор не вынесен на повестку дня для пленарного заседения. Еще один социал-демократ Йоханнес Фехнер (Johannes Fechner) отметил, что первое чтение пока не состоялось, потому что его ранее заблокировала либеральная Свободная демократическая партия ФРГ (СвДП), которая тоже входит в коалицию.

- Это было неожиданно и для нас. Однако, поскольку этот вопрос для нас (СДПГ. - Ред.) важен, мы настояли на том, чтобы первое чтение законопроекта состоялось в этом году, с чем согласились и фракции, входящие в правящую коалицию, - написал Фехнер в ответ на вопрос пользователя платформы для общения избирателей и парламентариев abgeordnetenwatch в среду, 15 ноября.

Впрочем, управляющий делами фракции СвДП в бундестаге Штефан Томаэ (Stephan Thomae) не подтвердил информацию о блокировании рассмотрения законопроекта его партией. По словам парламентария, либералы не возражают против обсуждения документа в первом чтении.

- Мы стремимся к тому, чтобы к концу этого года был принят новый закон о гражданстве, в котором будет четко прописано, что натурализации не подлежат те, кто не разделяет наши ценности и не может обеспечить себя экономически. С другой стороны, тем, кто хорошо интегрировался, хочет работать здесь и вносить свой вклад, а также привержен нашему свободному и демократическому порядку, будут очень рады, - пояснил Томаэ.

Ускоренное получение гражданства ФРГ и сохранение второго паспорта

Подготовленный законопроект призван ускорить натурализацию иностранцев в Германии: согласно поправкам, для этого потребуется прожить в стране пять лет вместо нынешних восьми. А при особых успехах в интеграции - хорошее знание немецкого языка и участие в волонтерской деятельности или профессиональные успехи и квалификация - будет достаточно и трех лет.

Кроме того, иностранцам, принявшим гражданство Германии, разрешат сохранять также прежний паспорт. А рожденные в ФРГ дети иностранцев будут автоматически получать немецкое гражданство. Сейчас это происходит только при условии, что один из родителей проживает в Германии более восьми лет.

С помощью реформы законодательства о гражданстве немецкие власти намерены, среди прочего, сделать Германию более привлекательной для квалифицированных специалистов.

- Мы хотим, чтобы люди, которые уже давно являются частью нашего общества, также могли участвовать в формировании нашей страны демократическим путем. Нашей демократии нужны люди, которые отстаивают ее и делают ее сильной, - подчеркивала министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер (Nancy Faeser) на презентации законопроекта в августе.

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