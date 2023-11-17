«По дальней дуге не просто же так вприпрыжку побежали» 1 17.11.2023, 20:56

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Правда про «успехи» белорусской логистики.

Телеграм-канал «Письма к дочери» рассказал про «успехи» белорусской логистики:

- Власти пошли со своей внешней торговлей по дальней дуге. Не просто же так пошли. Вприпрыжку побежали. Причем сразу во все стороны. В Африку побежали, в Иран, в Латинскую Америку. По всем идейно дружественным странам, чтобы они купили хоть что белорусское.

С идейно близкими странами дальней дуги правда лучше получается говорить про дружбу и общие геополитические интересы. Ну там как бороться с колониализмом, или свергать однополярный мир. А торговать получается хуже. С братской Кубой за прошлый год наторговали на 4 миллиона долларов, а со всей Африкой на 200 миллионов.

Ну то есть с вербальными интервенциями на дальней дуге все хорошо, а с торговлей немножко не очень. Потому что ни 4, ни 200 миллионов, это конечно не те деньги, которые могут спасти «гиганта мысли».

А денег надо. Потому что «братская Россия» очень небескорыстно раскрыла для младшенького свои логистические объятья. Там каждое объятье посчитали по специальному тарифу. А чего бы им не посчитать? Младшенькому с его альтернативной многовекторностью возить свои товары все равно больше негде. Или в Россию или по России.

Так цена на перевозку белорусских товаров по России в страны дальней дуги выросла в два с половиной раза по сравнению со старыми временами. Когда белорусская многовекторность еще не была такой альтернативной.

Раньше, когда цены были большие, это можно было себе терпеть. Потому что стоимость перевозки искупалась высокой ценой. А сейчас же уже не искупается. Потому что цены упали. Белорусский калий подешевел по сравнению с прошлым годом в три с половиной раза. И теперь им гораздо больше калия и тракторов надо продавать, чтобы иметь копеечку на свою стабильность.

А где ты их будешь продавать? Россия не резиновая. Все белорусские товары в нее не влезут. Так пришлось пойти по дальней дуге. И не просто так, а с ревизией отношений. Потому что торгово-экономические отношения с идейно близкими странами дальней дуге имеют такую самобытную специфику, при которой без регулярной ревизии не обойтись.

Оно, правда, от ревизий бывает мало пользы. Сколько ты ни ревизируй, а специфика где была, там и осталась. Такие уже на идейно дружественной дальней дуге суверенные традиции, что каждый человек хозяин своего слова. Захотел дал, захотел взял обратно. И все преимущества торгово-экономических соглашений искупаются необязательностью их исполнения.

Но что-то же все равно надо делать. В смысле хоть что-нибудь надо же делать. Иначе все «торговое чудо» может скоропостижно закончиться. А вместе с ним и «стабильность» пострадает.

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