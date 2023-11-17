Старый пикап Ford смог завестись после 65 лет простоя 3 17.11.2023, 21:03

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Образцовая надежность.

В США обнаружили заброшенным пикап Ford Model 51 Half-ton 1939 года выпуска. Этот автомобиль провел 65 лет на улице, поэтому его трудно назвать раритетной «капсулой времени». Видео опубликовали на YouTube-канале Jennings Motor sports, сообщает «Фокус».

Этот пикап не эксплуатировался около 65 лет. Автомобиль получил множество повреждений и сильно пострадал от коррозии за это долгое время.

Теперь Ford Model 51 Half-ton нуждается в реставрации. Блогеры доставили автомобиль в сарай и осмотрели его.

На кузове остались следы оригинальной зеленой краски. Рама также все еще подлежит восстановлению. На месте остались фары и даже решетка радиатора.

Самым большим открытием стало то, что двигатель пикапа удалось запустить. Это удалось после небольшой очистки и установки нового аккумулятора.

Ford Model 51 Half-ton оснащен 3,6-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 85 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой механической коробкой передач.

Блогеры планирует восстановить пикап и вернуть его на дороги. Тем не менее для этого им предстоит проделать очень много работы.

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