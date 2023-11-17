Цена российской нефти рухнула ниже $60 после удара по «теневому флоту» Путина 1 17.11.2023, 21:07

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Пять танкеров - только начало.

Российские нефтяные компании столкнулись с резким снижением цен на свои баррели и увеличением скидок для покупателей в Азии после того, как США начали вводить санкции против танкеров «теневого флота» Кремля.

Впервые с середины июля стоимость сорта Urals при отгрузке из портов Приморск и Усть-Луга на Балтийском море опустилась ниже отметки $60 за баррель, сообщает The Moscow Times.

В конце сентября Urals — основная экспортная марка России — продавалась по $85, а ее дисконт к Brent составлял лишь около $10 против $30–40 прошлой зимой. В конце октября, по данным Argus, партии Urals стоили $80 за баррель, и с тех пор цены обвалились на 25%. А скидка к Brent вновь достигла почти $20.

Нефть дешевеет на мировом рынке: Brent за последний месяц потеряла в цене 15% и в пятницу торгуется по $79 за бочку. Однако российские баррели обесцениваются быстрее, и причина — в новых американских санкциях, говорят источники Reuters.

В октябре США внесли в черные списки два танкера Yasa Golden Bosphorus и SCF Primorye, зарегистрированные на компании из Турции и ОАЭ. В ноябре в санкционный список попали еще три судна — «Казань», «Лиговский проспект» и NS Century, принадлежавшие судоходным операторам в Дубае. Все они были уличены в нарушении «ценового потолка», который запрещает возить нефть российского происхождения по цене выше $60.

Пять танкеров - только начало: в настоящий момент под расследованием американского Минфина находятся десятки судоходных компаний из 30 стран, рассказывал Reuters знакомый с ситуацией источник в администрации Джо Байдена. По его словам, судовым операторам направлены запросы в отношении 100 судов — это почти весь «теневой флот», который удалось собрать российским нефтяникам, скупая старые танкеры, предназначенные к списанию на металлолом.

Это вызывает нервозность перевозчиков нефти, которые требуют все больше и больше за свои услуги. Стоимость фрахта танкера в направлении Индии с $8 на прошлой неделе подскочила до $9,2–9,5 млн.

Это, говорят источники Reuters, давит на цену Urals, которая уже находится на $10–11 ниже, чем заложено в бюджет. Проект казны на ближайшую трехлетку Минфин верстал из расчета Urals по $71,3 за баррель в 2024 году, $70,1 — в 2025-м и $70 — в 2026-м.

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