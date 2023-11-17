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ЦАХАЛ уничтожил центральный форпост по производству оружия в секторе Газа

  • 17.11.2023, 21:18
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ЦАХАЛ уничтожил центральный форпост по производству оружия в секторе Газа

В ходе сканирования объекта между израильскими солдатами и террористами началась перестрелка.

Бойцы ЦАХАЛа уничтожили центральный форпост по производству оружия в секторе Газа. Так, армия вчера ворвались на форпост террористической организации «Исламский джихад». При обыске места были обнаружены два грузовика с оружием, в том числе части ракет типа «Бадар 3», части беспилотного летательного аппарата и разведывательные материалы организации, пишет cursorinfo.co.il.

Застава использовалась, в том числе, для производства оружия и подготовки сил «Исламского джихада». На месте также был обнаружен макет танка, который использовался террористами для тренировок по захвату танка ЦАХАЛа.

Активность ЦАХАЛа на территории комплекса продолжалась около 12 часов, в конце солдаты взорвали заставу и разрушили ее. В ходе сканирования форпоста по солдатам выпустили противотанковую ракету, и боевой вертолет ЦАХАЛа атаковал отряд террористов, производивших стрельбу. Также танк ЦАХАЛа атаковал другой отряд, обстрелявший солдат.

В ЦАХАЛе сообщили, что разведывательное подразделение бригады «Голани» тем временем совершило рейд в школу аль-Кармель в городе Газа и обнаружило огнестрельное оружие, РПГ и военную технику.

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