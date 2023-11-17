«Машин станет меньше»: как повлияет на работу такси новый указ Лукашенко 1 17.11.2023, 21:23

Цены на поездки вырастут.

14 ноября Лукашенко потребовал «усилить контроль» в области пассажирских перевозок, приказал выработать «единые правила игры». Сразу же после этого совещания КГБ объявил о задержании более 20 «маршрутчиков». А что ждет такси? Разбиралось «Радыё Свабода».

Проект указа, причастного работы такси, появился еще 8 июня. Этот документ предусматривает:

- Создание «реестра автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». В него хотят включить всех диспетчеров, перевозчиков, водителей и транспортные средства. Если перевозчик не в реестре – он работает незаконно. Чтобы попасть в реестр, нужно платить. За одну машину две базовые величины (74 рубля). За одного водителя – одну (37 рублей). За диспетчера – 100 базовых (3700 рублей).

- Установка для водителей обязательных видеорегистраторов в салоне, чтобы была видеофиксация процесса перевозки. Эти записи в любой момент могут потребовать силовики и контрольные органы.

- Обязательную регистрацию юридического лица в Беларуси для иностранных компаний. И использование белорусских информационных интернет-ресурсов (серверов) для обеспечения деятельности.

Наиболее популярный агрегатор такси в Беларуси – «Яндекс-такси». В этой фирме утверждают, что юрлицо в Беларуси уже зарегистрировали и информационный ресурс также разместили на территории нашей страны, как того и требует Лукашенко.

«Мы соответствуем заявленным требованиям: доступ к сервису «Яндекс Go» в Беларуси давно представляется белорусским юридическим лицом, а информационный ресурс находится в национальном сегменте интернета и прошел соответствующую регистрацию», – сообщили в сервисе.

В Минске продолжают работать традиционные службы такси: 135, 107, 152. Их водителей и сейчас обязывает осмотр врача и механика перед выездом. В «Яндекс-такси» до сих пор такого требования не было. Похоже, что новые правила коснутся и водителей этого сервиса. Чем это может угрожать, журналистам рассказали таксисты.

«Будет много затрат, станет сложнее подрабатывать. В «Яндекс-такси» работает много людей, которые имеют другую работу, а это просто подработка. Машин станет меньше и хорошо от нововведений никому не будет. Поездка тоже, скорее всего, подорожает», – рассказывает таксист.

На рост цен, по словам собеседника, повлияет необходимость проходить осмотр врачей, механика, тратиться на пошлины и камеры, считает водитель.

Согласно второму источнику, «Яндекс-такси» от изменений никуда не денется. Однако водители, которые ранее свободно подрабатывали с помощью сервиса, больше не будут иметь относительно легкого дохода.

По словам представителя Ассоциации белoрусского бизнеса за рубежом (ABBA) Юрия Козикова, новый проект указа имеет «большое количество неурегулированных вопросов». А его принятие приведет к расходам со стороны перевозчиков.

«Для перевозчиков и диспетчеров новые нормы – это дополнительные организационные и финансовые затраты, наверное довольно существенные, дополнительные механизмы контроля и запрета деятельности со стороны государства. Для водителей – риск запрета деятельности в случае исключения из реестра перевозчиков, дополнительный контроль перемещения. Для пользователя – дополнительный контроль перемещения со стороны государства, передача данных силовым структурам, возрастание тарифов; возможно, проблемы с информационными сервисами», – говорит Юрий Козиков.

Новый указ, регулирующий работу такси, должен заработать со второго полугодия 2024 года.

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