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Полковник ВСУ: Россияне могут потерять северную часть Донецка

  • 17.11.2023, 21:33
Полковник ВСУ: Россияне могут потерять северную часть Донецка
Роман Свитан

Успехи Украины на левобережье Херсонщины серьезно скажутся на фронте.

Силы обороны Украины двигаются вперед на левобережье Херсонской области. Российские оккупанты могут принять решение об остановке боевых действий в направлении Авдеевки и перебрасывании войск на Херсонское направление.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. По его словам, может быть и наоборот – враг может отойти от левого берега, потому что Авдеевское направление очень важное для России.

Дилемма у россиян

Роман Свитан отметил, что Силы обороны воспользуются любым отходом захватчиков. Враг это тоже понимает. Для оккупантов есть угроза потерять по крайней мере северную часть Донецка. Ведь через Опытное и Веселое можно заходить в Донецк, это максимум 5 – 7 километров от Авдеевки.

Когда россияне начнут отходить от Авдеевки, Силы обороны зайдут на Ясиноватский блокпост. Это выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.

- Для них это очень опасно, потому что контроль над этими развязками берет под полный контроль почти три города: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высоты. У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть, – объяснил он.

Полковник ВСУ в запасе считает, что Авдеевка для россиян – это политическая задача. Враг может пожертвовать левым берегом Херсона и отойти на третью линию обороны.

- Они могут пойти даже на отход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку. Уходя оттуда, они потеряют часть Донецка. Это будет более болезненный удар для Путина, чем потеря левого берега, – предположил военный аналитик.

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