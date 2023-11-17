У мецената с белорусскими корнями забрали усадьбу под Волковыском 3 17.11.2023, 21:45

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Он вкладывал туда деньги 10 лет.

У владельца «Имения Подороск» под Волковыском Павла Подкорытова забирают весь комплекс — четыре здания, которые придется вернуть местному отделу культуры. Договоры с ним расторгли по решению судов. Меценат прошел через два судебных процесса, которые растянулись на шесть заседаний, но не смог сохранить усадьбу, где хотел открыть музей шляхты и куда 10 лет вкладывал деньги, пишет Hrodna.life.

Суды по отмене договоров начались в августе 2023 года. В сентябре Волковысский районный суд по повестке Волковысского отдела культуры расторг договор от 2013 года по приобретению одного из зданий имения. Причиной стало «невыполнение условия по вводу объектов в хозяйственный оборот». Сейчас через Экономический суд Гродненской области и Гродненский областной суд забрали и другие здания. Судьи — Светлана Долгошей и Сергей Лях.

Как будет происходить передача зданий, Павел Подкорытов еще не знает — предполагает, что по акту передачи. Пока он ждет действий от отдела культуры. Его фирма пока работает, но будет сворачивать деятельность. Люди, которые там работают, будут уволены.

По словам бизнесмена, далее судьбу памятника будет решать Волковысский отдел культуры.

— Я ожидал такого поворота событий все 10 лет, но, конечно, все равно возмущен, так как процедура не имеет ничего общего с правосудием и экономикой, обычный большевизм. Новый 1939-й, разве до хозяина усадьбы они не могут дотянуться, — сказал Павел изданию.

Павел в течение 10 лет вкладывал туда свои средства. Он добавил, что «деньги будут лежать в земле и ждать хозяина».

— Надеюсь, я еще смогу открыть там музей, — говорит меценат.

Напомним, российский бизнесмен белорусского происхождения Павел Подкорытов купил бывшую усадьбу Чечотов-Бохвицей XIX века в Подороске на торгах в 2013 году. Он намеревался реконструировать дворец и открыть здесь туристический комплекс с музеем о жизни шляхты. Также в планах было открыть в городке кафе и сувенирный магазин, а в дополнение к агроусадьбе — еще две гостиницы. Этот проект должен был привлечь в местечко новых жителей и спасти его от вымирания.

В прошлом году объектом заинтересовались силовики. Трое сотрудников ЧТУП «Маёнтак Падароск», в том числе директор Юрий Мелешкевич, финансовый директор Дмитрий Карабач и бухгалтер Ольга Болтрукевич, были задержаны по уголовному делу о неуплате налогов и страховых взносов с заработной платы работников на почти 400 тысяч рублей. Впоследствии задержанные вышли на свободу.

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