Загадка для умников: только люди с высоким IQ решат ее за 7 секунд 5 17.11.2023, 21:55

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Испытайте себя.

Взгляните на изображение ниже, и вы, несомненно, сможете сказать, что это изображение дерева. Вы видите ветви, различные текстуры и ребра коры, но внутри скрывается другое существо. Поначалу ее нелегко разглядеть, поскольку она замаскирована в дереве - но на самом деле там скрывается сова, пишет «Главред».

Оптические иллюзии - это визуальные образы, созданные для того, чтобы обмануть наш мозг. Помимо того, что они веселые, они также являются отличным способом узнать больше о мозге и восприятии. Вместо того, чтобы видеть вещи такими, какие они есть на самом деле, формы и цвета начинают выглядеть искаженными, когда мы смотрим на определенные паттерны.

Но, согласно исследованиям, изучение оптических иллюзий может помочь нам улучшить концентрацию и устойчивость внимания, что поможет предотвратить снижение когнитивных способностей в пожилом возрасте. Итак, чтобы по-настоящему проверить свои умственные способности, почему бы не попытаться найти загадочную сову на этом изображении?

Лишь те, у кого «глаза как у стрельца», способны заметить ночное существо за семь секунд. Те, у кого «лучшие навыки визуального наблюдения», способны замечать сову быстрее, чем другие.

Не волнуйтесь, если вам не удастся заметить ее сразу. Постарайтесь потратить немного времени, не напрягаясь, и позвольте глазам блуждать по изображению. Нужна подсказка? Сфокусируйте свое внимание на центре изображения.

Разгадку можно посмотреть здесь.

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