ВСУ продвинулись возле Горловки и заняли позиции врага с 2016 года 17.11.2023, 22:06

2,476

Это открывает путь для движения на Макеевку.

Восточное направление боев в Украине остается трудным. Россия не оставляет попыток оцепить Авдеевку, однако, на другом участке, севернее зафиксированы продвижения Вооруженных сил Украины.

Основные события на фронте для «24 Канала» проанализировал полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан.

Успехи ВСУ возле Горловки

На восточном фронте Вооруженные Силы Украины начали движение в направлении Горловки и смогли зайти на позиции врага, которые тот держал с 2016 года – недалеко от Южного и Шумов.

Военный эксперт убежден, что это движение может быть не только как рейдовое, но и как серьезное продвижение с закреплением позиций. К тому же бойцы смогут выполнять задачи и в осенне-зимний период, несмотря на дожди.

Если ВСУ зимой удастся занять Горловку, откроется путь для движения на Макеевку и Енакиево. Кроме того, в Горловке для врага очень неудобна логистика, подвозить все приходится снизу на высоту.

- Однако все будет зависеть от количества сил и средств, особенно техники на этом направлении, – подчеркнул Свитан.

В то же время такое давление на группировку противника возле Горловки заставит врага перебрасывать силы из Авдеевского направления, которое россияне интенсивно пытаются штурмовать.

Что происходит на левом берегу Херсона

Появились сообщения, что на левобережье Херсона ВСУ формируют плацдармы для наступления. Военный аналитик убежден, что сейчас их около 7. Движение дальше, создание переправ и подтягивание техники будет зависеть, прежде всего, от количества резервов и сил.

- Создавать на левом берегу серьезный плацдарм для перебрасывания живой техники нужно только тогда, когда есть достаточное количество резервов, сил и средств, чтобы двигаться дальше, в сторону Крыма для того, чтобы можно было как можно больше освободить территории вдоль Черного моря, – добавил полковник запаса.

Вместо этого, если ВСУ закрепятся на отрезке около 15 километров и не будут двигаться вперед, удержать эту территорию будет чрезвычайно сложно, подчеркнул Свитан.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».