У брестчанина по дороге из Москвы в Беларусь сгорела дотла новая BMW 7 17.11.2023, 22:36

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Он выяснил причину.

BMW f31 320d видеографа Давида Мартыновича полностью сгорел по дороге из Москвы в Беларусь. Причиной возгорания стал заводской брак. Об инциденте владелец автомобиля рассказал у себя в Instagram, отмечает «Зеркало».

Давид — уроженец Бреста. Последнее время он живет и работает в Москве. Молодой человек рассказал, что долго копил на свой первый автомобиль. BMW мечты ему пригнали летом из Германии. Покупка легковушки обошлась примерно в 25 тысяч евро. Сюда вошли услуги по перевозке авто, а также растаможка, оформление транзитов, комплект зимней резины, диски, страховка и оформление.

В день инцидента он с другом выехал из Москвы в направлении Беларуси.

«Погода прекрасная. Машина в идеальном состоянии. Спокойно еду, ничего не предвещает беды», — рассказал Давид.

По словам парня, около 4.20 он заметил дым, который вырывался позади автомобиля.

«Спокойно остановившись, заглядываю под капот и вижу, что на землю накапала огромная лужа огня. Машинально пытаюсь завести и откатить машину от этого места, но ничего не получается. Огонь распространяется так быстро, что еле успеваю выкинуть вещи из багажника. Уже через пять минут машина полностью в огне. Он был настолько сильный, что ничего не уцелело и мы остались босиком на улице», — отметил молодой человек.

По словам Давида, после возгорания автомобиля он в приложении «My BMW» получил несколько писем от концерна-производителя авто. В одном из них сообщалось, что его легковушка «имеет заводской брак — система EGR не соответствует качеству BMW Group». Ему посоветовали обратиться в сервис компании и предупредили, что в противном случае «возможно возгорание моторного отсека».

«Оказывается, из этой системы скапливается сажа, масло, охлаждающая жидкость и этот налет загорается как порох. Вы представьте себя на моем месте. Я — молодой пацан. Из маленького городка переезжаю в Москву. Честным и упорным трудом без какой-либо помощи заработал на машину мечты и тут она сгорает на ровном месте. И BMW официально проблему признают. Они считают это заводским конструктивным просчетом, — объяснил молодой человек и попросил подписчиков отправить свой ролик BMW. — Напишите, пусть возместят ущерб. Надеюсь, вся эта история будет с положительным завершением.

Напомним, еще в 2018 году Немецкое агентство печати сообщало о отзыве более 100 тысяч дизельных BMW различных модификации третьей и пятой серии в Южной Корее. Причиной тогда называлась угроза возгорания из-за возможного дефекта в системе рециркуляции отработанных газов (AGR, EGR).

Речь шла о 42 моделях, выпускавшихся с 2011 по 2016 год. Всем владельцам дизельных BMW, оснащенных потенциально дефектным узлом, было предложено пройти диагностику на сервисе, где в случае обнаружения неисправности им обещали бесплатную замена данного элемента.

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