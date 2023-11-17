Генерал США: Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии 2 17.11.2023, 22:43

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Уэсли Кларк

Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок.

Администрация президента США Джо Байдена не обеспечила поставки Украине нужных вооружений, которые помогли бы Киеву одержать победу над агрессором Россией в уходящем году. Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок, но и от появления на поле боя высокотехнологичного оружия. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.

В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва. Ситуация на войне динамичная и может измениться как в пользу одной, так и другой сторон.

- Осуществив политику «не дать Украине проиграть и не дать России выиграть», американская администрация не обеспечила Украине нужного оружия, что могло бы привести к победе еще в этом году. В будущем победа Украины в войне против России зависит не только от поставки уже обещанного оружия, но и от появления нового высокотехнологичного оружия на поле боя, которое могут предоставлять союзники или которое Украина сможет производить самостоятельно, - считает Кларк.

По мнению генерала, Украине нужны технологии, которые будут эффективно работать против живой силы противника, ракет, транспортных средств и беспилотников. Также нужны технологии для того, чтобы прятать свои войска от разведки противника и уничтожать вражеские разведывательные возможности.

Также он акцентировал внимание на том, что Украине следует наладить производство оружия с лазерными лучами и микроволнами для очищения своего воздушного пространства от российских разведывательных дронов. Киеву следует использовать собственные научные исследования и высокие технологии.

«Пехота, танки, переправы – все это хорошо, но мы продвигаемся в сторону направленной энергии быстрее, чем вы можете себе представить. Вы участвуете в технологических гонках с Россией, и если вы их не выиграете, мы не сможем предоставить вам достаточно амуниции и танков, чтобы не дать России одержать победу», - подчеркнул Уэсли Кларк.

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