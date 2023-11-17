Генерал США: Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии

Генерал США: Украина могла бы победить РФ уже в этом году, но при одном условии2
- 17.11.2023, 22:43
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Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок.
Администрация президента США Джо Байдена не обеспечила поставки Украине нужных вооружений, которые помогли бы Киеву одержать победу над агрессором Россией в уходящем году. Победа ВСУ зависит не только от получения обещанных поставок, но и от появления на поле боя высокотехнологичного оружия. Об этом заявил бывший командующий силами НАТО в Европе, американский генерал в отставке Уэсли Кларк.
В интервью «Радио Свобода» он рассказал о том, что Украине не удалось добиться значительного продвижения по причине отсутствия политической воли на Западе, логистической поддержки и технологического прорыва. Ситуация на войне динамичная и может измениться как в пользу одной, так и другой сторон.
- Осуществив политику «не дать Украине проиграть и не дать России выиграть», американская администрация не обеспечила Украине нужного оружия, что могло бы привести к победе еще в этом году. В будущем победа Украины в войне против России зависит не только от поставки уже обещанного оружия, но и от появления нового высокотехнологичного оружия на поле боя, которое могут предоставлять союзники или которое Украина сможет производить самостоятельно, - считает Кларк.
По мнению генерала, Украине нужны технологии, которые будут эффективно работать против живой силы противника, ракет, транспортных средств и беспилотников. Также нужны технологии для того, чтобы прятать свои войска от разведки противника и уничтожать вражеские разведывательные возможности.
Также он акцентировал внимание на том, что Украине следует наладить производство оружия с лазерными лучами и микроволнами для очищения своего воздушного пространства от российских разведывательных дронов. Киеву следует использовать собственные научные исследования и высокие технологии.
«Пехота, танки, переправы – все это хорошо, но мы продвигаемся в сторону направленной энергии быстрее, чем вы можете себе представить. Вы участвуете в технологических гонках с Россией, и если вы их не выиграете, мы не сможем предоставить вам достаточно амуниции и танков, чтобы не дать России одержать победу», - подчеркнул Уэсли Кларк.