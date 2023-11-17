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Гостиницы на новогодние праздники бронируют в Минске уже с сентября

  • 17.11.2023, 22:57
Гостиницы на новогодние праздники бронируют в Минске уже с сентября

Во сколько обойдется банкет?

Гостиницы и объекты торговли в Минске завершают подготовительные мероприятия к новогодним праздникам. Об этом рассказали в ГО «Столичная торговля и услуги».

Там отметили, что бронирование гостиничных номеров на период с 30 декабря по 7 января началось еще в сентябре. На сегодняшний день забронировано около 87% номерного фонда отелей и около 90% новогодних корпоративов.

Стоимость банкета на 1 персону в гостиницах объединения составит от 120 до 240 рублей, в новогоднюю ночь сумма возрастет до 180 – 450 рублей.

Сезон предновогодней торговли стартовал и в столичных универмагах. Здесь организованы специализированные отделы и секции по продаже елочных украшений и праздничной атрибутики. Покупателям предложат около 2000 тысяч наименований в широком ценовом диапазоне.

А в декабре начнется продажа искусственных елок. В универмагах Минска представлено около 100 видов новогодних деревьев, из которых более 40 – отечественного производства.

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