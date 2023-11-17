Продвижение и жесткие бои: как ВСУ закрепляются на левобережье Херсонщины 17.11.2023, 23:10

Россияне готовят «жест доброй воли»?

Украинские военные провели серию успешных действий на левом берегу Днепра Херсонской области. Украинским воинам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

Генштаб ВСУ подтверждает продвижение на левобережье, однако заявляет о тяжелых боях. Детальнее о том, что происходит на левом берегу Херсонской области, рассказывает журналист «24 Канала» Алексей Печий.

Силам обороны удалось закрепиться на Херсонщине

- В результате заранее спланированных мероприятий по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии России, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах, – сообщает командование Морской пехоты ВСУ.

В Морской пехоте также сообщили, что в ходе боев оккупанты понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий по отвержению врага на левом берегу Днепра оккупанты потеряли: личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, 9 РСЗО.

Также были уничтожены 4 командных пункта и 29 складов с боеприпасами. По данным командования, украинские морские пехотинцы совершают огневые поражения на левобережье Херсонской области и проводят действия с целью уничтожения врага.

Сколько плацдармов удерживают ВСУ на левобережье

Следует напомнить, что одним из направлений, где Силы обороны Украины продвигаются в последнее время, является Херсонщина. Ранее аналитики сообщали, что морпехам удалось взять и удержать там три плацдарма.

Однако официального подтверждения от командования или власти не было. Первым о переправке украинских войск через Днепр и закреплении плацдармов заявил руководитель ОП Андрей Ермак.

Также в Силах обороны Юга сообщали, что на линии от 3 до 8 километров на протяжении побережья ВСУ оттесняют врага, а линия фронта – "достаточно подвижная".

Поэтому, вероятно, морские пехотинцы удерживают на левом берегу по меньшей мере три плацдарма: в районе Антоновского автомобильного моста и железнодорожного моста, а также населенного пункта Крынки.

На левом берегу продолжаются тяжелые бои

Позже Генштаб ВСУ также подтвердил, что украинские защитники провели на левобережье Херсонской области ряд успешных операций. Одна из основных задач – оттеснить российских оккупантов подальше от правого берега Днепра, чтобы обезопасить гражданских от постоянных вражеских обстрелов.

В Генштабе уточнили, что постоянно проводятся диверсионные, рейдовые и разведывательные действия. Украинские бойцы выявляют пути логистического снабжения боеприпасов и продовольствия оккупантов.

Осуществляется разведка местоположений личного состава и техники российско-оккупационных сил, позиций артиллерии и т.д. с целью их дальнейшего уничтожения соответствующими средствами поражения. Кроме того, Генштаб отмечает, что на левом берегу продолжаются тяжелые бои.

Можно ли говорить, что россияне готовят «жест доброй воли»

Вместе с тем в ГУР добавляют, что закрепление Сил обороны Украины на позициях на левобережье Херсонской области может заставить российских оккупантов на этом направлении попытаться провести определенную перегруппировку.

По словам представителя ГУР МО Евгения Ерина, во вражеских силах, действующих в регионе, выстроена многоэшелонированная система обороны.

Соответственно, можно говорить о том, что оккупанты готовились к таким сценариям и предполагали, что им придется отступать с левого берега. Однако пока рано говорить о том, что враг будет точно отступать.

Впрочем, бойцы ВСУ продолжают изучать слабые места российской обороны.

По данным спикера Сил обороны Юга Натальи Гуменюк, количество обстрелов правого берега Херсонщины несколько уменьшилось. Это связано с ухудшением погоды, но оккупанты решили брать качеством, применяя так называемые "ковровые атаки".

Россия мощно обстреляла Херсон и Белозерку

За прошедшие сутки россияне массированно ударили по Белозерке Херсонской области. Три человека были ранены, один человек погиб. Кроме того, огнем были повреждены жилые дома. Уничтожен и объект критической инфраструктуры.

В результате Белозерка и окрестные деревни остались без электроснабжения. Позже в этот же день Россия массированно накрыла и Херсон.

В целом же в ОК Юг сообщают, что Силы обороны Украины на Южном направлении успешно продвигаются и продолжают закрепляться на позициях. Также бойцы ВСУ активно проводят на этом участке фронта контрбатарейную борьбу.

В командовании напоминают, что тяжелая борьба ВСУ продолжается, но не раскрывают подробности. При этом отмечается, что в эту ночь в южных регионах украинские защитники отражали воздушные удары российских оккупантов.

Взрывы в Крыму и успехи на Мелитопольском направлении

В то же время сообщается о взрывах на территории оккупированного Крыма. Их слышали в Джанкойском районе. Также в это утро взрывы прогремели на юго-западе Крыма между населенными пунктами Бахчисарай и Кача.

После этого на территории Севастополя было объявлено о воздушной тревоге. По словам гражданских, они слышали два взрыва. В частности, отмечали полет вертолетов.

Что касается ситуации на фронте, то следует добавить, что, по сообщениям Института изучения войны, российские войска продолжают наступательные операции в районе Авдеевки.

Аналитики подтверждают предварительное заявление британской разведки о незначительном продвижении врага в сторону Авдеевского коксохимического завода.

Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска за прошедшие сутки безуспешно атаковали вблизи Новокалинового и Авдеевки, а также восточнее Степового и Первомайского.

Глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш подтверждает, что оккупанты сейчас пытаются штурмовать промзону города.

Кроме того, на Мелитопольском направлении, по данным украинского военного обозревателя Константина Машовца, украинские войска добились некоторых успехов в направлении Новопокровки и отделены только одной лесополосой от населенного пункта.

Машовец добавил, что ВСУ отразили позиции у россиян в направлении Копани несколько дней назад и продвинулись ближе к Нестерянке.

Кроме того, обозреватель отмечает, что оккупанты потеряли контроль за высотами северо-западнее Вербового, что затрудняет способности оккупантов обороняться в этом районе.

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