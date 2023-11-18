Стало известно, за сколько продали старую двухэтажку в центре Минска 18.11.2023, 6:00

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Было аж 17 претендентов.

В Минске 17 ноября состоялся аукцион по продаже бывшей жилой двухэтажки в центре города. Кирпичный дом с начальной ценой всего в 90 тысяч долларов (в этом районе даже двушки стоят дороже) ожидаемо привлек к себе внимание. На торгах, которые прошли на электронной площадке «БУТБ-Имущество», зарегистрировались сразу 17 участников, а цена в ходе аукциона выросла в 11 раз. Realt.by узнал, за сколько же продали старое здание и как его планируют использовать.

Двухэтажный дом находится на улице Гвардейской, 9. Это — совсем недалеко от проспекта Победителей, парка Победы и Стелы. Кирпичное здание построили еще в 50-х годах для работников Минского завода отопительного оборудования. Двухэтажка оставалась жилой вплоть до 2010-х годов. Затем жильцов отселили, а здание несколько лет не использовалось.

По информации электронной торговой площадки «БУТБ-Имущество», для участия в торгах зарегистрировались 17 участников. За время аукциона, который продлился около двух с половиной часов, было сделано 203 ставки.

В результате начальная цена двухэтажного кирпичного здания на улице Гвардейской выросла в 11,2 раза. При начальной цене объекта в 295,6 тысячи рублей (или 90 тысяч долларов) его окончательная стоимость достигла почти 3,3 миллиона рублей (чуть более 1 миллиона долларов).

Победителем торгов стало юридическое лицо. Новый собственник планирует использовать помещение под офис.

Сейчас в постройке площадью 1667 квадратных метров отсутствуют какие-либо коммуникации, но все их можно подключить. Дом выставлялся на торги Госкомитетом по имуществу, а балансодержателем здания выступал филиал № 2 коммунального унитарного предприятия «Минский городской центр недвижимости».

Новый владелец будет обязан за 2 года разработать и утвердить проектную документацию на реконструкцию или модернизацию недвижимого имущества; в течение шести месяцев со дня утверждения проектной документации приступить к началу реконструкции или модернизации; в пределах установленных нормативных сроков завершить реконструкцию или модернизацию недвижимого имущества в соответствии с разработанной проектной документацией.

Как отмечалось в описании аукциона, строение на Гвардейской можно реконструировать под апартаменты (без увеличения параметров здания), а также под административно-деловой, торговый, культурный, спортивный, образовательный или медицинский объект.

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