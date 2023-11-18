Беспилотник атаковал авиационный завод недалеко от границы с Беларусью 18.11.2023, 8:38

В кровле здания образовалась метровая пробоина.

Во время атаки на российский город Смоленск в пятницу, 17 ноября, беспилотник атаковал «Смоленский Авиационный завод». Утром 17 ноября там прогремели взрывы.

О подробностях сообщили российские издания. По их данным, около 8 часов утра дрон якобы был «подавлен силами РЭБ» и упал на территорию авиационного завода, пишет obozrevatel.com.

Днем губернатор Смоленской области Василий Анохин отчитался, что средства противовоздушной обороны страны-агрессора «сбили украинские беспилотники самолетного типа». По его словам, это произошло в Заднепровском районе и на территории Смоленского района.

Он заявил, что БПЛА было три, однако про авиационный завод ничего не упомянул.

По данным российских СМИ, беспилотник пробил крышу цеха и взорвался. На месте начался пожар, который позже ликвидировали.

В кровле здания осталась метровая пробоина.

Местные жители Смоленска утром в пятницу пожаловались на громкие взрывы в районе авиазавода, где производят ракеты. Всего было три взрыва такой силы, что у некоторых россиян «аж дом затрясло». Затем было видно яркую вспышку над авиазаводом, на место помчались пожарные.

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