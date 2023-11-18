Зеленский уволил замглавы Службы внешней разведки 18.11.2023, 8:49

Он занимал пост с январе 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Тарасовского с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ был подписал 17 ноября.

«Уволить Тарасовского Александра Алексеевича с должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины», — говорится в документе.

Причины увольнения не сообщаются.

Александр Тарасовский занимал должность без малого два года. Кресло замглавы СВР он занял в январе 2022-го.

Служба внешней разведки Украины была создана в 2004 году на базе Департамента разведки и разведподразделений региональных органов Службы безопасности Украины.

Ведомство осуществляет разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технологической, информационной и экологической сферах, участвует в борьбе с международной организованной преступностью, терроризмом, обеспечивает безопасность учреждений и граждан Украины за рубежом.

Руководитель СВР входит в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины и подчиняется непосредственно президенту Украины.

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