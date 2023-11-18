Разложение Москвы 3 Мартин Скавронский, Newssky

18.11.2023, 9:10

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Почему русские бросают своих?

Знаменитое выражение «русские своих не бросают» не более, чем обыкновенный пропагандистский трафарет, имеющий глубокие исторические корни. Во все времена русскому (впоследствии советскому) солдату постоянно твердили: не бойтесь, ребятушки-солдатушки, идущие на смерть. Мы вас не оставим! Не бросим! Поможем в трудной ситуации, дадим подкрепление, освободим в случае пленения, в крайнем случае выкупим из плена. Денег на это не пожалеем, они у нас, слава Богу, есть. Ну а уж в самом крайнем случае, то есть в случае вашей героической гибели — тела ваши непременно доставим на горячо любимую вами (и любимую взаимно вас Родину), где вы будете похоронены со всеми надлежащими воинскими почестями. За нами, то есть руководителями государства и армии, не заржавеет! Самое главное, чтобы жизнь ваша была отдана по-геройски, во славу…И так далее и тому подобное. Рассмотрим исторические прецеденты и покажем полную несостоятельность этого мифа.

«Русские на войне своих не бросают!» Пафосная фраза, произнесенная героем Сергея Бодрова среди городских джунглей презренной американщины, сразу вызвала нездоровый энтузиазм в среде российских, тогда еще прото-ватников. Ответом был искренний смех из стран Балтии, Украины, Кавказа и государств Средней Азии. Носители идей рашизма повторяли давно выдуманный и многократно растиражированный российской пропагандой миф. Латыши, литовцы, украинцы, чеченцы, грузины, таджики и киргизы противопоставляли мифу множественные факты, доказывавшие совершенно обратное — бросают. Еще и как бросают. В первую очередь их бросает любимое ими российское руководство.

Государство, которое бросает своих солдат, — это уже признак какого-то глобального морального разложения. И началось все это не на войне 2022-23 годов, а значительно ранее. Мы приведем нелицеприятные свидетельства, о временах двух так называемых отечественных войн прошлых столетий.

Бросали, еще во времена славного перехода Александра Суворова через Альпы. Помните, была такая «славная» страница в истории боевых действий российской армии. Справедливости ради отметим, что в утешение раненным и брошенным оставляли флягу с водкой, чтобы обреченный на медленную и мучительную смерть на крутых склонах Альп защитник матушки-России (а что конкретно он там защищал-то?) успел перед смертью с чувством выполненного долга поднять тост за благополучие родного отечества. А потом по ним, номинально крещенным, даже панихид не служили. Сколько «защитников» России было брошено Суворовым в Альпийском походе — архивы РФ пока не сообщают. Да и навряд ли мы там найдем такого рода информацию: кто и тогда и теперь будет считать килотонны пушечного мяса? Интересы государственной безопасности России не позволяют обнародовать это секретное число. Если даже при советах этого не сделали, когда Суворову «простили» пленение им Емельки Пугачева, то что ж говорить про псевдо-и-постдемократические времена?

Продолжим наш исторический обзор. А вот примерное количество брошенных русских на поле боя под Бородино все-таки фигурирует в отдельных исторических публикациях. Это и понятно. Ведь Бородино — это символ героической борьбы российского народа за свою независимость против иностранных (французских) захватчиков. Как известно, в этом сражении русские одержали победу. Правда, отступили они тогда чисто по тактическим причинам, чтобы сохранить свою армию. Об этом знает каждый учащийся средней школы. А вот о количестве брошенных при отступлении своих солдат — официальная историография умалчивает. Зачем развенчивать миф о том, что «русские своих не бросают»? Под Бородино никто никого не бросал! Они сами остались. Всего то около 30 000 человек, и все сами.

Понятное дело, что подобная бойня не могла обойтись без раненых. И как русские решили эту проблему? Оказалось, что ее особо-то и не решали. Уже в конце битвы совершенно измученные доктора уехали в Можайск. И помогать пострадавшим было особо и некому. Пока армия не отошла, горели два сигнальных огня, на которые и выходили те, кто еще мог передвигаться. Раненым наскоро помогали (если могли помочь) и отправляли своим ходом по можайской дороге. Весь же наличный транспорт, ставший вдруг дефицитом из-за огромной потери лошадей, использовали для эвакуации армейского имущества. Об оставшихся лежать на поле просто не думали.

Французские мемуаристы говорят, что даже через неделю после сражения на поле время от времени находили живых русских солдат. А в первую ночь над полем и вовсе стоял сплошной крик, который постепенно затихал — люди теряли силы. Интересно, что люди в России того времени даже не думали ставить в упрек Кутузову тот факт, что он бросил такую массу раненых в городе и окрестностях. Это как раз воспринималось нормальным

Современный российский публицист, историк Наполеоновских войн Евгений Понасенков, скорее для собственного пиара, а не для восстановления научной истины, писал о том, что в 1812 г., отступая из Москвы, российское командование «забыло» в городе солдат раненных при Бородино — и многие погибли на пожаре Москвы.

Однако, не стала исключением и советская реальность. Во Вторую Мировую войну своих бросали целыми дивизиями — на съедение противнику. Приведем конкретней пример — убийца многих героев украинского cопротивления, генерал-лейтенант МГБ Павел Судоплатов сидел в одно время с последним командующим украинских партизан Василем Куком — только Кука засадили враги, а Судоплатова — свои.

В путинской России бросание своих стало просто нормой. За примерами далеко ходить не надо. В Москве нет улицы Псковских десантников, верно служивших Москве. В Москве есть улица Ахмата Кадырова, призывавшего убивать как можно больше русских, но вовремя с Москвой подружившегося. Грызут локти чеченцы, когда-то сохранившие верность Москве — властью в Чечне стали экс-боевики-ренегаты из окружения Кадырова-младшего.

О том, что Москва начнет бросать своих сразу, только лишь что-то пойдет не так — было очевидно с первых же дней войны на Донбассе. Но вата, как девичье ухо — к ученью глухо. Потому-то и случились Мозговой, Ищенко, Дремов, Кононов и прочие убитые «при странных обстоятельствах». На них всех чихать и официальному Кремлю и миллионам российских ватников. Им ведь сказали по зомбоящику — «русские своих не бросают!»

Как еще писал великий российский писатель-сатирик и публицист М. Е. Салтыков-Щедрин «Если в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли». Мы же, немного перефразируем эту эпохальную фразу. Немножко. Учитывая яркий колорит душевной гаммы русского человека. Если русский о чем-то говорит, и говорит об этом упорно — значит оно так и есть, только с точностью до наоборот.

Не верите? Давайте проверим. Сколько раз в 2014 году у Путина спрашивали «принимают ли российские войска участие в событиях русской весны в Крыму?». Какой мы ответ слышали — «нет, российских войск в Крыму, кроме заявленных в договоренностях нету и быть не может». Что же получилось в остатке? Мало того, что Путин оказался подлецом и лгуном. Так он еще и беспамятный. Потому как через год, после вышеупомянутых событий его спросили о присутствии и участии российских войск, что он ответил? «Мы никогда и не скрывали факта присутствия и участия наших войск в операции по возвращению Крыма». А все рассеяне взяли да утерлись. Таким образом, Путин, заявляя 16-го апреля 2015-го года о том, что российских войск в Украине нет, врал россиянам, врал украинцам и врал всему миру.

Крылатыми стали слова российского публициста Егора Холмогорова: «Это война. Война — это путь обмана. Если надо для святого дела — будем врать всей страной». Ложь как установка для всей страны — это сильно. В истории ни одна страна в таких масштабах подобного делать не отваживалась. Даже нацистская Германия до такой установки не додумалась, хотя геббельсовская пропаганда была в свое время не менее сильной, нежели путинская.

Превратить весь народ во врущее стадо — это сильно даже для России, у которой «особенная стать», умом которую не понять, в которую можно лишь верить. Как верить в Россию, если Россия непрестанно врет? Мало того, что врет, еще и не хочет сама правду ото лжи отличать? Лжесвидетельство целой страны — это же не личный грех, это коллективный грех. И воздаяние за коллективный грех бывает лишь коллективное — историческое наказание, все-национальное проклятие, цивилизационное воздаяние.

А от этой масштабной лжи гибнут украинцы, погибнут и россияне. Поэтому корень смертей нужно искать в этом вселенском русском вранье.

Во время полномасштабной войны 2022-2023 гг. российские военные продолжают бросать своих раненых на поле боя в зоне боевых действий. На многочисленных телеграм-каналах (и на иных платформах), прием с обеих сторон можно без особо труда найти конкретные факты, леденящие кровь. Эта тенденция имеет место быть еще с самого начала агрессии РФ против Украины. При этом подобные решения отдельных бойцов не вызывают какого-либо осуждения в обществе. Также командиры не наказывают своих подчиненных за то, что они оставили раненых. Известно также, что Москва не отправляет каких-либо эвакуационных групп для того, чтобы забрать тела убитых и вернуть их родственникам.

Напомним, что оставление раненых солдат на поле боя нельзя рассматривать как стандартную или допустимую практику в современных военных конфликтах. Это является нарушением международного гуманитарного права и норм морали, а также может вызвать негативное отношение, как со стороны военных, так и гражданского населения. Согласно Женевским конвенциям, раненые и больные, если она попали в плен и не находятся на поле боя, должны быть защищены и получать медицинскую помощь. Оставление раненых на поле боя рассматривается как военное преступление и нарушение международных норм и стандартов. В военное время соблюдение правил и норм, касающихся обращения с ранеными и больными, является обязанностью всех сторон конфликта, и нарушения могут иметь серьезные юридические последствия. Но, как известно, РФ отказывается выполнять международные обязательства, им вообще-то Закон как таковой не писан.

Приведем (понятное дело, не самые страшные) конкретные факты. Герой Украины, командир 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Павел Федосенко рассказал о первых днях полномасштабного вторжения РФ: «Россияне — это армия варваров и мародеров. Когда мы выбивали россиян из Циркунов, например, они там бросали своих раненых, личный состав, на технику грузили стиральные машины и т.д. — и бежали с этим награбленным барахлом в сторону России», — уверен Федосенко. И таких случаев очень много. Часто награбленное «офицеры» армии оккупантов отправляли «на родину» вместо тяжело-раненных, которые умирали в муках брошенными даже без воды в лесах и полях Украины. А «повезло» только тем, кого подобрали бойцы ВСУ.

А в августе 2023 года пришла информация из Ростова-на-Дону. Там на военном аэродроме посреди взлетной полосы лежат десятки раненых оккупантов. Их должны были самолетом транспортировать в Москву на лечение. Но в российской столице рейс отменили из-за якобы «атаки дронов».

В финале этого непростого очерка попробуем разобраться в причинах описанных явлений. Одна из них — почти полное моральное разложение, о чем мы уже выше кратко упомянули. И это явление системное: только в России возможно, чтобы человек сел в тюрьму, например, за убийство своей матери, а, выйти из тюрьмы, стал «героем России», и никто и пикнуть не сможет. Нельзя дискредитировать военных, нужно молчать, иначе тюрьма и(ли) сам можешь стать 200-тым.

После Победы Украины над путинскими орками внутри самой РФ возникнут проблемы: толпы, людей, способных только грабить и убивать; на «лицах разбитых фонарей» на всей территории Швабростана будут твориться разные ужасы. В США тоже сложно было справляться с ветеранами боевых действий, но там создавались специальные центры психологической помощи, плюсом каждый штат был обособлен и не особо политически зависел от Вашингтона, а на россии кроме гадалок, водки и сучьих чиновников — ничего нет.

В любом случае россияне сами виновны в последующем развале своей страны, даже если одержат «политическую победу» на ТВ, то все равно: вся путинская власть — уже «мертва политически», полностью импотентна и ничего не сможет сделать, чтобы предотвратить массовую резню на «своей территории». Похоже, после демонтажа путинской власти придётся личное оружие разрешать. Потому как всплеск насилия надо гасить повышением вероятности пристрелить нападающего. И да, убийство в процессе самообороны должно не только не наказываться, а ещё и премия должна даваться.

Продолжим нашу аналитику. Подавляющее большинство россиян называют семью главной ценностью в своей жизни, ставя её на первое место. Поэтому по отношению к своей семье можно судить о том, как они воплощают принцип «своих не бросаем». Если у них семья — это свои, то семью бросать нельзя. Однако, к несчастью, это там происходит настолько часто, что они даже перестали это замечать.

С 1990 года у швабройдов было заключено 30 млн. браков. При этом было зафиксировано 17 млн разводов. Если учесть, что в каждом разводе участвовало как минимум два человека, а в среднем ещё больше (считая детей), то мы получим, что в настоящее время по меньшей мере миллионов сорок россиян (треть населения страны!) пережили такую трагедию, как разрушение семьи — своего малого отечества (а они любят использовать именно этот пафосный термин). И я не верю, что такая травма не сказалась и на их отношении к большому «отечеству». Если человек бросает своих, причем самых родных людей на земле, то он тем более бросит и чужих, в том числе и тех, кто сидит с ним рядом в одном окопе.

Российское государство пропагандирует свою исключительность и непоколебимость, чтобы ободрять народ, живущий на его территории и устрашать другие. Ведь иначе люди могут впасть в отчаяние и прекратить повиноваться всякому закону. Поэтому они должны поклоняться хотя бы государству, властям, чтобы не почувствовать себя одинокими и брошенными.

Именно это и делают те, кто правит Россией, на всем протяжении ее существования: от времен Ивана III до наших дней. С самых ранних лет человека, живущего в России, убеждают в ее непоколебимом величии, могуществе и непобедимости. Пропаганда веры в «российское могущество» и «державную доблесть» идет в детских садах, школах, вузах, по телевизору, в литературе, на улице — всюду. Это убеждает россиян в собственной силе, а значит, дает им надежду на лучшую жизнь, причем в таком самоуспокоенном ожидании лучшего живут, порой, целые поколения. Смешно видеть полуголодную и замученную ежедневными мытарствами в бесконечном ожидании счастья молодежь, грозящую «разбомбить Америку», «поставить на место Украину», «выдворить китайцев» и т.п. Такая пропаганда, насаждаемая с детства, вводит людей в заблуждение и лишает их воли к сопротивлению кремлевскому гнету.

Российские военные — это не могучие воины, а убийцы и преступники, ведущие жестокую, кровавую и бесчеловечную войну по причинам, которых они сами, похоже, не понимают. Они регулярно убивают мирных жителей самыми ужасными и варварскими способами, распространяя чушь о нацистах, в то время как на самом деле им следовало бы посмотреть в зеркало.

В том то все и дело, что российские военнослужащие думают, что они вернутся домой и скажут «Я не при чем, просто меня призвали и я выполнял приказ». Но вот только еще в XII веке мой далекий предок, король Иерусалима Балдуин Четвертый сказал: «Король может требовать повиновение, отец — послушание, но запомни, кто бы ни был государем, владыкой, ты один в ответе за свою душу… когда тебя призовет Господь, ты не сможешь сказать, что слепо исполнял приказ, не задумываясь о последствиях, о чести, о доблести». Это только подтверждает даже то, что в свое время говорил их же «пророк», истероид Достоевский, «если Бога нет (а у них Его нет), то все дозволено», а практика — критерий истины.

А факты истории последних двух почти с половиной столетий свидетельствует об обратном: «Россия своих не бросает» — это очередной кремлевский миф. На самом же деле бросает, а доказательством тому служат фотографии, брошенных своими же соотечественниками российских солдат на территории Украины. Для их матерей все они — пропавшие без вести. На самом же деле, они для российской власти — никому не нужное пушечное мясо.

Мартин Скавронский, Newssky

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