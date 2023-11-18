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Армия Израиля нашла новые туннели ХАМАСа в Газе

  • 18.11.2023, 9:52
  • 1,972
Армия Израиля нашла новые туннели ХАМАСа в Газе

Кроме того, появилась важная информация о заложниках.

Официальный представитель ЦАХАЛа, бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что военнослужащие обнаружили подземную инфраструктуру террористической группировки ХАМАС. Кроме того войска нашли информацию о заложниках.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Также 17 ноября ЦАХАЛ взял под контроль заставу Аль-Буркан. Хагари указал на то, что армия выполняет боевые задачи в сложной обстановке. Для их реализации нужно время. Однако военные настроены на достижение всех целей, в том числе уничтожение боевиков и их подземной инфраструктуры.

В ликвидации ХАМАСа участвуют наземные, морские и воздушные силы. Противник несет огромные потери и вынужден отступать.

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