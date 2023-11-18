Стало известно, сколько будет стоить новогодний банкет в гостиницах Минска 18.11.2023, 10:08

Можно найти варианты и дешевле.

В Минске на новогодние и рождественские праздники забронированы 87% номерного фонда государственных гостиниц и около 90% корпоративных мероприятий. Об этом рассказали в гособъединении «Столичная торговля и услуги».

«Уже с сентября ведется активное бронирование в наших гостиницах. По данным на 16 ноября, с 30 декабря 2023 года по 7 января 2024 года забронировано около 87% номерного фонда и около 90% новогодних корпоративных мероприятий», — рассказали в объединении.

Стоимость банкета на одного человека в гостиничных комплексах составляет от 120 до 240 рублей, в новогоднюю ночь — от 180 до 450 рублей.

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