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В Черном море взорвался корабль, нагруженный зерном

  • 18.11.2023, 10:12
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В Черном море взорвался корабль, нагруженный зерном
Иллюстрационное фото

Судно подорвалось на мине возле порта в Одесской области.

Балкер Georgia S под флагом Либерии подорвался на морской мине возле порта Пивденный Одесской области.

Торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения.

Это последний инцидент с коммерческими судами, плавающими в Черном море. Об этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на информацию морских специалистов и источников в правительстве Украины.

По их данным, балкер Georgia S под флагом Либерии с грузом пшеницы шел из Пивденного, когда в четверг он был атакован в открытом море.

Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, судно поразила плавающая морская мина.

По данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, судно направлялось в румынский порт Констанца.

Стоит отметить, что Россия неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру, а также устанавливала морские мины.

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