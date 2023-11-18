В Черном море взорвался корабль, нагруженный зерном
- 18.11.2023, 10:12
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Судно подорвалось на мине возле порта в Одесской области.
Балкер Georgia S под флагом Либерии подорвался на морской мине возле порта Пивденный Одесской области.
Торговое судно, перевозившее зерно, получило легкие повреждения.
Это последний инцидент с коммерческими судами, плавающими в Черном море. Об этом сообщает международное информагентство Reuters, ссылаясь на информацию морских специалистов и источников в правительстве Украины.
По их данным, балкер Georgia S под флагом Либерии с грузом пшеницы шел из Пивденного, когда в четверг он был атакован в открытом море.
Источник в украинском правительстве сообщил что, вероятно, судно поразила плавающая морская мина.
По данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, судно направлялось в румынский порт Констанца.
Стоит отметить, что Россия неоднократно атаковала украинскую портовую инфраструктуру, а также устанавливала морские мины.