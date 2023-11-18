«Решил подвезти человека — оказалось, это директор фирмы» 18.11.2023, 10:19

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Истории белорусов, которые случайно устроились на хорошую работу

Если не потом и кровью, значит, по блату от родственников — так в общественном сознании люди устраиваются на хорошую работу. Но бывают исключения, когда все получается «как надо» случайно. Просто так складываются обстоятельства — сайт onliner.by нашел несколько примеров.

Владимир согласился взять в попутчики будущего директора, который в итоге помог увеличить доход в пять раз. Артем бросил все и стал грузчиком, чтобы прийти к карьере мечты. А Ольга уверена, что найти любимую работу ей помогла собака — белоруска уже семь лет в ветеринарии и не разочаровалась.

Решил подвезти человека — оказалось, это директор фирмы

Есть такой сервис BlaBlaCar, который помогает найти попутчиков и сэкономить на дороге. Владимир раньше пользовался им довольно часто — и как пассажир, и как водитель. И вот однажды (дело было в 2018 году) наш герой договорился подвезти очередного попутчика. Кто мог знать, что благодаря этому случаю белорус очень сильно продвинется в карьере.

— Человек планировал ехать из Москвы с системным блоком и монитором. Он переспросил меня несколько раз: точно ли хватит места в багажнике? Когда я ему ответил, что работаю системным администратором и точно знаю, как выглядит системный блок, вопрос был снят.

В итоге этот попутчик со мной не поехал — по моей вине, потому что я перенес поездку на сутки раньше. Но он все равно продолжил со мной общение. Через несколько недель спросил, не могу ли я ему помочь с апгрейдом пяти ноутбуков без потери данных. Потом попросил сделать ему сети в новом офисе. А еще позже предложил вести его сотрудников в качестве сисадмина. Как вы уже поняли, это был директор фирмы.

На пятом курсе, когда я был уволен с другой работы, он забрал меня полностью к себе на свободный рабочий день с хорошей зарплатой. С $300 в госконторе мой заработок вырос до €1600. Это был резкий скачок вперед. Конечно, все получилось не просто так. Директор не сразу ведь взял меня в штат. Сначала были поручения из разряда «сможешь сделать это?» Я выполнял работу, не задавая лишних вопросов, опережал заявленные сроки и попутно решал другие задачи. Думаю, он был впечатлен.

С того момента я пережил в этой фирме еще трех директоров. Но около года назад вернули моего несостоявшегося попутчика. Мы до сих пор с ним дружим и хорошо общаемся. Часто вспоминаем эту историю на корпоративах.

Этот случай мне, конечно, очень сильно помог в жизни. Я поверил в себя и избавился от комплекса самозванца. А свободный график помог организовать личное дело и заниматься им параллельно работе.

Бросил все и ушел в грузчики. И потом случайно нашел работу мечты

Артем около семи лет работал в сфере общепита. Начинал с официанта, отучился на повара, потом стал шефом и пошел еще дальше — открывал заведения под ключ, занимался ребрендингом. В какой-то момент пришло оно — великое и ужасное эмоциональное выгорание. Работа стала превращаться в пытку.

— За годы в общепите я увидел изнутри около 100 заведений разного уровня: от шаурменных до люксовых ресторанов. И, честно говоря, устал от людей, которые открывают заведения, но ничего не понимают в сфере обслуживания. Каждое новое разочарование изматывало. Мне надоело воевать с руководством за достойные условия труда и оплату. Но удерживал страх уходить в никуда, так как сфера общепита была единственным местом, где я был специалистом.

В 2019 году я все же решил, что мое психическое здоровье важнее финансового достатка. Брат помог устроиться грузчиком строительных материалов. Оплата была сдельная, работа тяжелая, но морально я отдыхал впервые за много лет. Само собой, я понимал, что физическое здоровье тоже не безгранично и надо куда-то двигаться дальше.

В один из дней я попал подсобником к мужчине — подносил ему ведра с раствором для заливки опалубки. Когда работа была выполнена, мужчина рассказал мне про своего товарища, который занимается продажей строительных материалов, ему был нужен помощник. Он дал мне его номер, но я не сразу решился на звонок, потому что ничего не смыслил в этой сфере. Однако спустя пару дней мы все же созвонились, и я вышел на работу.

Первое время в мои задачи входили погрузочные работы и наведение порядка. Потом выяснилось, что некому заниматься сайтом. Тут пригодилась моя усидчивость на уроках информатики. Постепенно, занимаясь наполнением сайта, я изучал продукцию, общался с мастерами, вникал во все тонкости. И со временем стал полноценным менеджером по продажам, закупке и логистике.

Вот уже более четырех лет я работаю в совершенно далекой от общепита сфере. Мой заработок вырос в несколько раз и теперь зависит от моего труда, а не от закидонов начальства. И в целом у меня стало гораздо больше свободного времени, я смог заняться своим здоровьем и наконец жить в полном смысле этого слова.

Пошла лечить собаку и поняла, что это лучшая работа в мире

Ольга пришла в ветеринарию семь лет назад — совершенно неожиданно для самой себя. Сначала обратилась к медикам как клиент, чтобы пролечить собаку. И даже представить себе не могла, что уже через неделю выйдет в этой клинике на работу.

— До сих пор помню ту ночь, когда я мчалась в круглосуточную клинику со своей собакой. И вот сижу в очереди, смотрю на администраторов/врачей и думаю: «Как же это здорово, что они помогают животным, разруливают сложные ситуации и столько всего знают…» Собаку я вылечила, а через неделю случайно во «ВКонтакте» увидела вакансию в этой клинике — там искали специалиста по работе с клиентами. Совпадением стал то, что я как раз уволилась из интернет-магазина, где продавала детские автокресла.

Объявление меня привлекло, но я даже не надеялась, что подойду, ведь у меня нет ветеринарного образования. Собеседование было странным. Я приехала, а мне сказали: «Это стрессовая работа, вы уверены, что справитесь?» Я с уверенностью кивнула. Мне назначили тестовый день, чтобы проверить себя, но уже через три часа я сказала, что точно готова. Я просто почувствовала: «Мое!» — это слово застряло в моей голове. К животным я всегда относилась с любовью, но не такой, как многие описывают. Я считаю их очень большой ответственностью.

Зарплату в клинике мне тогда предложили очень маленькую, но меня это не оттолкнуло. Я каждый день погружалась в мир лечения животных, и это было непередаваемо. Помню, как изучала список препаратов, расспрашивала врачей, как проходят все процедуры. Отдельная история, когда клиент поступает экстренно и ты находишься рядом с хозяевами, успокаиваешь их, а потом видишь, как они «выдыхают», становятся спокойнее. Это удивительное чувство!

Сейчас я работаю уже в другой ветеринарной клинике на позиции руководителя службы интерфейса. Зарабатываю выше среднего, мой доход вырос в несколько раз. И с уверенностью могу сказать, что моя собака нашла мне любимую работу. Я даже в декрет уходила всего на пять месяцев — не могу без животных. Бывает, что устаю из-за большого потока эмоций, но я научилась с этим работать и справляться. Перезагружаюсь — и снова в бой.

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