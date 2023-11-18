СМИ: Кадыров хочет отправить на войну против Украины специфический контингент
- 18.11.2023, 10:28
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Ранее эти люди просили перебросить их на Ближний Восток.
В октябре в ряде мусульманских республик РФ разгорелись антисемитские акции на фоне военной операции Израиля против боевиков ХАМАСа в секторе Газа. На улицы выходили разъяренные толпы, требующие не пускать в регион евреев.
Например, в Махачкале дошло до штурма местного аэропорта - таким образом антисемиты пытались найти прилетающих в республику евреев.
Теперь глава Чечни Рамзан Кадыров утверждает, что желающие «бороться с неверными в Израиле» просят у него разрешения отправиться на Ближний Восток для участия в боевых действиях против израильской армии, передает chechnyatoday.
Однако Кадыров хочет бросить их в войну против Украины. «Меня просят отправить их в Израиль... Отправляйтесь в Украину: здесь вам выдадут деньги, форму, оружие, еду», - заявил он.
Ранее сообщалось, что «кадыровцы», в том числе те, которые участвует войне против Украины, попросили Кадырова разрешить им отправиться в сектор Газа «на защиту Палестины». «Снимите нас из Украины и отправьте в Палестину на пути джихада», - писали они.
Сам Кадыров предлагал ввести в сектор Газа чеченские войска в качестве «миротворцев».