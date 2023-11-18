закрыть
18 ноября 2023, суббота, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Обыкновенное чудо: как дизайнер из Минска стала успешной моделью в Китае

5
  • 18.11.2023, 10:36
  • 3,492
Обыкновенное чудо: как дизайнер из Минска стала успешной моделью в Китае

«Белорусской золушки» теперь зарабатывает больше топовых айтишников.

Люция работала дизайнером в Минске, по 10 часов в день. Но денег на жизнь все равно не хватало. Устала, надоело. На глаза попался кастинг, нечего терять – сходила. Понравилась – контракт – перелет в Китай. Теперь зарабатывает больше наших айтишников.

Tochka.by записала историю белорусской золушки.

Творческая натура

Люция пять лет ответственно ходила в БГУ и стала дизайнером предметно-пространственной среды.

«Первая работа – в рекламном агентстве. Билборды, каталоги. А еще с клиентами общалась, оформляла документы», – новенькую загрузили по полной.

Денег платили мало. Меняла места. Попутно на дому била тату. Но это так, скорее – на конфеты с печеньками.

На очередной работе распустили штат. Девушка увидела в Instagram рекламу кастинга – предлагали стать моделью в Китае. Нечего терять – пошла.

Теплое отношение к Китаю зажглось в сердце Люции еще до проб. Рассталась с парнем. Ушла с головой в соцсети. Наткнулась на приложение для знакомств TanTan – азиатское. Завела отношения по переписке с китайцем. Много смотрела и читала про Китай.

Милое личико

Кастинг устроило агентство из Уханя – через региональных менеджеров.

На стенах – зеркала. В жюри только женщины – ветераны отечественного модельного бизнеса. Люция им сразу понравилась. Не модель, но уметь ходить по подиуму и не требовалось: потом научили. Главное, бэбифейс и светлая кожа – точное попадание под запрос.

Родители отговаривали. Страшно было отпускать дочь в край далекий.

Но стриптизом заниматься не пришлось, и в рабство девушка не попала. Никакого криминала – все официально. Подписала контракт. Собрала документы, сделала визу, сдала тесты на «ковид».

На календаре – сентябрь 2022-го. Летела из Минска в Пекин. Неделю просидела в гостинице на карантине.

«Это было замечательное время. Просто неделю чиллила. Хороший отель. Вкусную еду три раза в день приносили под дверь», – с радостью вспоминает модель.

А после – перелет в Ухань. Там Люция как раз и повидалась с тем самым китайцем по переписке.

Китайская принцесса

Первые месяцы девушка жила одна в просторных апартаментах, рассчитанных на восьмерых. Квартиру снимает агентство, но потом эту сумму удерживает.

Работы было немного. Китай только приходил в себя после пандемии. Люция рекламировала в основном одежду. Часто вещи были без этикеток. Даже непонятно, кто их пошил.

Так прошел год. Закрыла контракт с долгом – за апартаменты, еду и транспорт. Ушла в минус на три тысячи долларов. Долг работодатель простил и отпустил. Не по доброте душевной – контракт так велит.

На руках модели осталось только внушительное портфолио. Тоже неплохо.

Большие деньги

В этом августе Люция переехала в Гуанчжоу. Большой город – больше работы.

Весь заработок агентство сразу на руки не выдает. Только на карманные расходы. Шикарно жить не будешь – в рестораны не походишь. Зато никаких необдуманных покупок.

Зарплата – каждые три месяца, такой срок контракта. Нынешний Люция закрыла уже с плюсом. Если залетишь в тренд, можно заработать неприлично много. Люции это удалось.

Считать чужие деньги так приятно. Обычный рабочий день – по шесть часов. В среднем выходит 15 рабочих дней в месяц. Чистый доход, после вычета расходов на еду и жилье, а также налогов, шесть тысяч долларов.

Это уже уровень заработка нашего топового айтишника.

Как там жить…

Сначала про еду.

Молоко невкусное. Есть подозрение, что замешано из сухого. Картошка тоже странная – безвкусная.

«Скучаю по сырникам, колбасы нет нормальной», – это можно пережить.

Рис и лапша – столпы жирной и острой китайской кухни.

Модель сама не готовит, заказывает доставки: салаты, морепродукты, пиццу, бургеры. В магазины ходит редко, поэтому цены до цента не помнит. Но с большего они такие же, как в Минске. При том что средняя зарплата в Гуанчжоу в разы выше – около двух тысяч долларов.

В городе полный безнал. Все оплаты – через приложение, камера смартфона сканирует QR-код на чеке. Карту очень редко приходится доставать из кошелька, не говоря уже про бумажные деньги.

Поездка в метро стоит меньше доллара. Такси недорогое – за пять долларов проедешь 10 километров. Столько Люции ехать до работы. Без пробок добирается за полчаса.

Пробки в Гуанчжоу – по утрам и вечерам. Правила движения многие не соблюдают. На дорогах суета.

Теперь про жилье. Снять на месяц аккуратную однушку стоит 700 долларов. Это раза в два дороже, чем в Минске.

...и как отдыхать

Конечно, не обходится без любимого китайцами караоке. Если ночные клубы, то такие, чтобы битком набито. И неожиданное – они играют в баскетбол.

«Умеют удивляться, искренне, как дети», – подметила Люция.

Парни насчет своего внешнего вида не переживают. Спортом не занимаются – в жару с гордостью оголяют пузо. Девушки за красотой следят. Пластическая хирургия в почете. Отбеливаются косметикой и вставляют линзы, чтобы смотреть на мир пошире.

А китайские парни все равно смотрят на европейских девушек. Экзотика. Наши девушки в Китае – маленькие селебрити.

– Чем китайские парни отличаются от наших? – спросил и зажмурился в ожидании не выдержать критику.

– Они более щедрые. Более внимательные в материальном плане. И выслушают. Но словом не поддержат – просто не понимают нас, менталитет совсем другой.

– Быть может, если бы мы получали столько, как в Гуанчжоу, тоже на первом свидании могли водить даму сердца по ресторанам до посинения от просекко, – выступил в защиту.

Люции в Гуанчжоу нравится – хороший заработок, климат, среда. За пару лет интенсивной работы можно накопить на дом под Минском. Но домой девушка хочет вернуться разве что только родителей проведать. Погостить и обратно – на заработки, на восток.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников