Обыкновенное чудо: как дизайнер из Минска стала успешной моделью в Китае 5 18.11.2023, 10:36

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«Белорусской золушки» теперь зарабатывает больше топовых айтишников.

Люция работала дизайнером в Минске, по 10 часов в день. Но денег на жизнь все равно не хватало. Устала, надоело. На глаза попался кастинг, нечего терять – сходила. Понравилась – контракт – перелет в Китай. Теперь зарабатывает больше наших айтишников.

Tochka.by записала историю белорусской золушки.

Творческая натура

Люция пять лет ответственно ходила в БГУ и стала дизайнером предметно-пространственной среды.

«Первая работа – в рекламном агентстве. Билборды, каталоги. А еще с клиентами общалась, оформляла документы», – новенькую загрузили по полной.

Денег платили мало. Меняла места. Попутно на дому била тату. Но это так, скорее – на конфеты с печеньками.

На очередной работе распустили штат. Девушка увидела в Instagram рекламу кастинга – предлагали стать моделью в Китае. Нечего терять – пошла.

Теплое отношение к Китаю зажглось в сердце Люции еще до проб. Рассталась с парнем. Ушла с головой в соцсети. Наткнулась на приложение для знакомств TanTan – азиатское. Завела отношения по переписке с китайцем. Много смотрела и читала про Китай.

Милое личико

Кастинг устроило агентство из Уханя – через региональных менеджеров.

На стенах – зеркала. В жюри только женщины – ветераны отечественного модельного бизнеса. Люция им сразу понравилась. Не модель, но уметь ходить по подиуму и не требовалось: потом научили. Главное, бэбифейс и светлая кожа – точное попадание под запрос.

Родители отговаривали. Страшно было отпускать дочь в край далекий.

Но стриптизом заниматься не пришлось, и в рабство девушка не попала. Никакого криминала – все официально. Подписала контракт. Собрала документы, сделала визу, сдала тесты на «ковид».

На календаре – сентябрь 2022-го. Летела из Минска в Пекин. Неделю просидела в гостинице на карантине.

«Это было замечательное время. Просто неделю чиллила. Хороший отель. Вкусную еду три раза в день приносили под дверь», – с радостью вспоминает модель.

А после – перелет в Ухань. Там Люция как раз и повидалась с тем самым китайцем по переписке.

Китайская принцесса

Первые месяцы девушка жила одна в просторных апартаментах, рассчитанных на восьмерых. Квартиру снимает агентство, но потом эту сумму удерживает.

Работы было немного. Китай только приходил в себя после пандемии. Люция рекламировала в основном одежду. Часто вещи были без этикеток. Даже непонятно, кто их пошил.

Так прошел год. Закрыла контракт с долгом – за апартаменты, еду и транспорт. Ушла в минус на три тысячи долларов. Долг работодатель простил и отпустил. Не по доброте душевной – контракт так велит.

На руках модели осталось только внушительное портфолио. Тоже неплохо.

Большие деньги

В этом августе Люция переехала в Гуанчжоу. Большой город – больше работы.

Весь заработок агентство сразу на руки не выдает. Только на карманные расходы. Шикарно жить не будешь – в рестораны не походишь. Зато никаких необдуманных покупок.

Зарплата – каждые три месяца, такой срок контракта. Нынешний Люция закрыла уже с плюсом. Если залетишь в тренд, можно заработать неприлично много. Люции это удалось.

Считать чужие деньги так приятно. Обычный рабочий день – по шесть часов. В среднем выходит 15 рабочих дней в месяц. Чистый доход, после вычета расходов на еду и жилье, а также налогов, шесть тысяч долларов.

Это уже уровень заработка нашего топового айтишника.

Как там жить…

Сначала про еду.

Молоко невкусное. Есть подозрение, что замешано из сухого. Картошка тоже странная – безвкусная.

«Скучаю по сырникам, колбасы нет нормальной», – это можно пережить.

Рис и лапша – столпы жирной и острой китайской кухни.

Модель сама не готовит, заказывает доставки: салаты, морепродукты, пиццу, бургеры. В магазины ходит редко, поэтому цены до цента не помнит. Но с большего они такие же, как в Минске. При том что средняя зарплата в Гуанчжоу в разы выше – около двух тысяч долларов.

В городе полный безнал. Все оплаты – через приложение, камера смартфона сканирует QR-код на чеке. Карту очень редко приходится доставать из кошелька, не говоря уже про бумажные деньги.

Поездка в метро стоит меньше доллара. Такси недорогое – за пять долларов проедешь 10 километров. Столько Люции ехать до работы. Без пробок добирается за полчаса.

Пробки в Гуанчжоу – по утрам и вечерам. Правила движения многие не соблюдают. На дорогах суета.

Теперь про жилье. Снять на месяц аккуратную однушку стоит 700 долларов. Это раза в два дороже, чем в Минске.

...и как отдыхать

Конечно, не обходится без любимого китайцами караоке. Если ночные клубы, то такие, чтобы битком набито. И неожиданное – они играют в баскетбол.

«Умеют удивляться, искренне, как дети», – подметила Люция.

Парни насчет своего внешнего вида не переживают. Спортом не занимаются – в жару с гордостью оголяют пузо. Девушки за красотой следят. Пластическая хирургия в почете. Отбеливаются косметикой и вставляют линзы, чтобы смотреть на мир пошире.

А китайские парни все равно смотрят на европейских девушек. Экзотика. Наши девушки в Китае – маленькие селебрити.

– Чем китайские парни отличаются от наших? – спросил и зажмурился в ожидании не выдержать критику.

– Они более щедрые. Более внимательные в материальном плане. И выслушают. Но словом не поддержат – просто не понимают нас, менталитет совсем другой.

– Быть может, если бы мы получали столько, как в Гуанчжоу, тоже на первом свидании могли водить даму сердца по ресторанам до посинения от просекко, – выступил в защиту.

Люции в Гуанчжоу нравится – хороший заработок, климат, среда. За пару лет интенсивной работы можно накопить на дом под Минском. Но домой девушка хочет вернуться разве что только родителей проведать. Погостить и обратно – на заработки, на восток.

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