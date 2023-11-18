План Теплинского: Россия готовит масштабное отступление в Херсонской области 1 18.11.2023, 10:55

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Удержать фронт по Днепру оккупанты не в состоянии.

Левобережье Херсонской области — единственное место на линии боевого соприкосновения, где сейчас нет сплошного фронта, пишут авторы телеграм-канала «Воля».

После разгрома в Харьковской области, случившегося в сентябре 2022 года, войска РФ сформировали сплошной фронт от Белгородской области до Кременной (Купянское и Краснолиманское направления). Весной и в начале лета оформился фронт от Белогоровки до Бахмута и Курдюмовки и от Горловки до Угледара.

В начале лета, усилиями российского генерала Михаила Теплинского, сейчас командующего группировкой «Днепр», сформировался сплошной фронт в Запорожской области. На этих направлениях и шли основные бои.

Херсонская область с прошлой зимы стояла особняком. Войск у РФ там было меньше, чем на других направлениях, а после подрыва плотины Каховской ГЭС и выдергивания всех боеспособных подразделений и техники под Работино, остались совсем крохи. В роли линии фронта на этом направлении выступал Днепр. Но войска РФ так и не сделали сплошной линии укреплений на левом берегу. Отчасти потому что он находится под огневым контролем украинской артиллерии, РСЗО и ракет и любые крупные работы в 20-30 км от реки неминуемо приводили к мощному обстрелу и потерям. Отчасти потому что протяженность таких укреплений составила бы около 300 км, а на строительство такого масштаба у группировки «Днепр» не хватило бы ни рук, ни техники, ни строительных материалов.

Российские военные еще в прошлом году говорили, что левобережье почти невозможно оборонять, сделав точкой опоры Днепр. Во-первых, потому что левый берег ниже правого, он как на ладони и ВСУ могут уничтожать артиллерией укрепления и позиции вблизи реки (да и не только вблизи). Во-вторых, потому что на этом направлении никогда не было достаточно войск для организации обороны по всей линии.

Больше того, ВС РФ никогда полностью не контролировали левый берег, потому что ВСУ и Силы спецопераций Украины регулярно перебрасывали на левый берег диверсионные группы, наводившие шум на российских тылах от Энергодара до Олешек и, порой уходившие на 10-15 км на юг от реки.

Непростая ситуация для войск РФ

Приняв командование группировкой «Днепр», Теплинский, по словам штабных офицеров, быстро понял, что нужно спешно менять тактику, отработанную им на Запорожском направлении. Выстроить плотную оборону, постоянно подкрепляемую резервами, как это было в Запорожской области, здесь не удастся. Резервов нет, а имеющихся сил недостаточно.

Российская пехота, бронетехника, танки, артиллерия, боеприпасы — все это уходит сейчас на три направления: Купянское, Авдеевское, Запорожское. Остатки попадают под Бахмут и на Краснолиманское направление. В Херсонскую область из подкреплений и пополнений матчасти не доходит почти ничего с мая.

Помимо нехватки людей, техники и артиллерии, российские позиции на левом берегу Днепра плохо прикрыты средствами ПВО, которые за лето и начало осени почти все перекинули под Токмак. А те, что остались, на 70% были выбиты ВСУ. Это дало возможность украинской авиации уверенно действовать не только над правым берегом, но и над левым, нанося более эффективные удары по российским войскам.

Нет в Херсонской области и ресурсов под строительство новых укреплений. Крымские строители, которых задействовали на рытье траншей, литье бетона и прочих работах в прошлом году, с лета плотно заняты в Запорожской области, где они строили новые и улучшали старые укрепления на третьей-четвертой линиях российской обороны. Ресурсов на Херсонскую область у россиян уже не оставалось.

Тактика Макаревича (предшественник Теплинского — ред.), пытавшегося блокировать и уничтожать украинские плацдармы, возникавшие то здесь, то там по левому берегу, не работала. Немногочисленную бронетехнику ВС РФ уничтожала украинская артиллерия. По самолетам и вертолетам работала украинская ПВО с правого берега. Артиллерия, подведенная слишком близко к реке, уничтожалась контрбатарейным огнем ВСУ. Вымотанные и побитые российские десантники, морпехи, мотострелки и спецназ тратили последние ресурсы в плохо организованных штурмах украинских позиций в Крынках, Казачьих Лагерях и других селах на украинском плацдарме.

ВСУ же методично расширяли плацдарм, подтянули туда немного бронетехники и усилили свою артиллерию на правом берегу.

«Теплинский, вступив в должность командующего группировкой «Днепр» это отлично знает», — отмечают авторы канала.

Планы Теплинского

«Мы знаем о планах со слов источников в ВС РФ, в том числе в штабе группировки «Днепр». Часть источников нас еще ни разу не подводила, часть грешила дезинформацией или попыткой выдать желаемое за действительное. Мы отобрали только те оценки и комментарии, которые подтверждались несколькими, не связанными друг с другом источниками», — отмечают авторы телеграм-канала.

По словам российских офицеров, служивших с Теплинским на Запорожском направлении, он давно понял, что уровень и качество подготовки войск РФ дает возможность воевать в обороне только числом. В этом случае подразделения не бегут или бегут не сразу и их есть кем заменить. Числа на Херсонском направлении нет. Нет и необходимой артиллерийской мощи, чтобы подавить украинские орудия на правом берегу, которые уничтожают цели на левобережье на дальности в 20-30 км. Резервов для обороны не дадут, во всяком случае, не дадут быстро.

В этой ситуации, по словам военных из штаба «Днепра», Теплинский предложил оттянуть силы с берега на линию укреплений, построенную еще осенью 2022 года, когда ВС РФ готовились сдавать Херсон и опасались быстрого наступления ВСУ на левом берегу.

Линия эта проходит чуть севернее Скадовска, по выгнутой на юго-восток дуге и упирается в Васильевку.

Учитывая погоду, сделавшую плохо проходимыми раскисшие поля, немногочисленное воинство Теплинского должно было бы удерживать на этой линии лишь несколько основных направлений, завязанных на дороги. Отход на эту линию позволил бы выиграть время, необходимое на то, чтобы через Крым или юг Запорожья к российской группировке наконец подошли подкрепления.

О желании Теплинского отойти подальше от берега и занять старые укрепления, говорят и другие источники в российской армии. Больше того, они утверждают, что Теплинский не верит в то, что существующие плацдармы ВСУ на левом берегу, являются направлением главного удара. Он, по словам источников, считает, что удар будет нанесен выше по реке, где-то между Новой Каховкой и Энергодаром.

Выжидать бесконечно невозможно, поэтому 9-13 ноября Теплинский, по словам источников в Минобороны России, передал в штаб группировки ВС РФ в Украине и в генштаб РФ свои соображения о необходимости немедленного отвода основных сил на подготовленные в прошлом году позиции.

У реки остаются те подразделения, что навязывали бой ВСУ на плацдармах, остальные начнут перегруппировку после того, как на это даст добро Валерий Герасимов и командующий сейчас ВС РФ в Украине, заместитель Герасимова — Алексей Ким.

Глава генштаба РФ и его заместитель, по слухам из МО РФ, требовали от Теплинского уничтожить украинские плацдармы немедленно, но генерал отказывался под предлогом нехватки ГСМ, БК, погоды и других факторов. Статус «любимого генерала Путина» дает Теплинскому пространство для маневров в армейских интригах и конфликтах с начальством.

В итоге к 13 ноября план Теплинского сначала одобрил Ким, а затем и Герасимов.

«Мы не знаем, почему по итогам совещания в МО 13 числа была опубликована новость о «перегруппировке», но предполагаем, что это могло быть сделано по ошибке офицера, отвечающего за коммуникацию со СМИ», — отмечают авторы канала.

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