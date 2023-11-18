«Даже броня поплавилась»: оккупант показал работу украинских артиллеристов 18.11.2023, 11:00

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На видео догорает российский танк Т-80БВ с «мангалом».

Украинские артиллеристы уничтожили позицию вражеских пехотинцев и подбили танк Т-80БВ, находившийся вблизи российских окопов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая была опубликована в соцсетях, уцелевший оккупант снимает результат боевой работы украинских воинов.

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«Оккупант снимает результат артиллерийского обстрела своей позиции. «Намангаленный» танк Т-80БВ, странным образом оказавшийся над окопом, Военнослужащий ВС рф снимает последствия артиллерийского обстрела российской позиции.

Догорает «намангаленный» российский танк Т-80БВ который каким-то чудом оказался над своим окопом. Рядом, почерневшее от огня, имущество оккупантов», - отмечает в комментарии автор публикации.

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