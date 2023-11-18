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Скованные одной цепью

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 18.11.2023, 11:11
  • 2,890
Скованные одной цепью

В Кремле тщательно готовятся к «Лебединому озеру».

Гендиректор Большого театра Владимир Урин уходит как бы по собственному желанию. Якобы уже написал заявление.

Ясно, что желания его никто не спрашивал, и не в раздутом (специально?) скандале вокруг билетов на «Щелкунчик» дело.

Путин затыкает все дыры и прикрывает даже балетные тылы. Теперь командовать парадом треклятыми лебедями Большого, так же, как и Мариинского, похоже, и в самом деле будет надежнейший Гергиев.

Лебедей Большого не доверили даже начальнику управления АП по общественным проектам Новикову, балетоману, который, говорят, давно об этом мечтал.

Не те времена. Тяжелые. Для присмотра за лебедями нужна на 100% верная рука. Обласканный Путиным Гергиев, которому из-за поддержки СВО, теперь некуда деваться – его не пустит к себе ни одна западная площадка, - то, что надо.

Скованные одной цепью.

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