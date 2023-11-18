В каких странах можно работать и не быть «тунеядцем» в Беларуси 18.11.2023, 11:35

В Министерстве труда объяснили.

В базу «тунеядцев» не включают белорусов, подтвердивших документально, что работают в странах Евразийского экономического союза. Такое объяснение дает Министерство труда и социальной защиты.

Соответственно, если вы живете и работаете в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России, то на основании копии трудового договора (контракта), копии свидетельства, разрешения, лицензии на осуществление адвокатской (нотариальной) деятельности, копии других документов, подтверждающих факт трудовой деятельности, комиссии по формированию списков тунеядцев не включат вас в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Работа в любой другой стране – Польше, Литве и других – не спасает от проблем с подтверждением занятости, пишет «Экономическая газета».

Документы о работе в стране ЕАЭС необходимо перевести на русский или белорусский языки. Причем перевод должен быть официально заверен организацией, наделенной правом подтверждения правильности перевода документа в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляется перевод:

– нотариально;

– апостилем;

– иной, существующей в стране ЕАЭС, формой заверения официального перевода документов.

Передать документы в комиссию можно:

– электронной почтой;

– почтовой связью;

– при личном обращении.

Информация о месте нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты постоянно действующих комиссий по координации работы по содействию занятости населения размещена на официальных сайтах районных, городских исполнительных комитетов, администраций районов в городах.

Трудоспособные граждане, не занятые в экономике, оплачивают услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание. Списки таких граждан формируются ежеквартально.

С учетом сроков формирования списков, комиссии рекомендуют представлять документы, подтверждающие занятость:

– до 21 апреля;

– до 21 июля;

– до 21 октября;

– до 21 января.

Период, в течение которого белорус не включается в список «тунеядцев», определяет комиссия на основании полученных документов.

Граждане, зачисленные в «тунеядцы», оплачивают по полным тарифам следующие коммунальные услуги:

– горячее водоснабжение;

– газоснабжение при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов;

– отопление.

Оплачивать ЖКХ полностью обязаны только незанятые, являющиеся плательщиками ЖКХ – собственник, наниматель, арендатор, лизингополучатель или застройщик (дольщик) дома или квартиры. Если незанят только член семьи плательщика ЖКХ, эта семья не будет платить полную стоимость услуг. Соответствующие нормы прописаны постановлении Совета министров от 12.06.2014 № 571.

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