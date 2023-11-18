Украинские партизаны проникли в часть Росгвардии в Евпатории
- 18.11.2023, 11:42
Обнаружена важная информация.
Партизанское движение «Атеш» продолжает свою работу на временно оккупированных территориях Украины. Так, представители движения сопротивления проникли на территорию части Росгвардии в городе Евпатория в аннексированном Крыму.
Там партизаны обнаружили важную информацию, которая может понадобиться украинским военным для дальнейшей работы по врагу на полуострове.
Представитель «Атеш» также опубликовал координаты местности в сети.
В партизанском движении рассказали, что их агент совершил вылазку в одну из частей Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, известной как Росгвардии, расположенной в Евпатории.
В частности, партизанам удалось разведать количество техники и личного состава противника, расположенного на территории части.
«Также мы узнали о месте и времени совещания командования части. Результаты не заставят себя ждать!» – сказали в «Атеше».