«Все висело на волоске»: Соловей рассказал о тяжелой ночи Путина 6 18.11.2023, 11:54

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Главе Кремля тогда помешали.

Российский политический аналитик, доктор исторических наук Валерий Соловей, рассказал об ужасной ночи, когда Путин чуть не применил тактическое ядерное оружие. Но диктатору тогда помешали.

Этой информацией эксперт поделился с «Фабрикой новостей».

«В течение нескольких часов ситуация висела на волоске, – заявил Соловей. – Я не помню точный день, но мне сообщили, что даже если ты не веришь в Бога, начинай молиться, потому что мы на грани катастрофы. Это была очень тяжелая ночь, но утром сообщили, что решение Путина удалось заблокировать. Люди, которые помешали диктатору, потеряли свои должности».

Также в ходе беседы аналитик отметил, что Патрушев, который, по его словам, сегодня руководит РФ, не столь авантюрен, как Путин. Он вовсе не собирается бряцать ядерным оружием и в этом смысле гораздо более предсказуем.

Американцы всегда ценили предсказуемость Патрушева, подчеркнул Соловей. Когда они вели консультации с РФ еще задолго до 2022 года, они говорили, что Патрушев очень тяжелый собеседник, но это человек, который соблюдает свои обещания, а это очень ценится в современном мире.

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