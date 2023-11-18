ГАИ вывела «Стрелу» на дороги Беларуси на выходных

ГАИ вывела «Стрелу» на дороги Беларуси на выходных10
- 18.11.2023, 11:56
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Где и кто под прицелом?
Госавтоиспекция объявила об усиленном контроле за белорусскими дорогами на выходных 18-19 ноября. К рейдам пообещали подключить экипажи «Стрелы».
Цель мероприятий — «стабилизация обстановки на дорогах» и предупреждение дорожно-транспортных происшествий, отметили в телеграм-канале МВД,
Особое внимание сотрудники ГАИ пообещали уделить нарушениям:
скорости;
правил обгона и маневрирования;
проезда пешеходных переходов;
перевозки пассажиров.
Кроме того, традиционно инспекторы будут искать и отстранять от управления пьяных и бесправников.
Но это еще не все. В темное время суток ГАИшники планируют:
«отработать участки автодорог, на которых повышен риск совершения наездов»
«проконтролировать соблюдение ПДД пешеходами, в том числе, в части использования световозвращающих элементов».
«К рейдовым мероприятиям подключатся экипажи спецподразделения ДПС «Стрела», — подчеркнули в тг-канале.