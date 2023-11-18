«Стыдно, что так по-дурацки попалась» 3 18.11.2023, 12:06

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Как белоруска лишилась денег, не выходя из дома.

Жить с мыслью, что все вокруг хотят тебя обмануть, очень тяжело. Но, похоже, надо. Ведь мошенники становятся все изобретательнее. Наткнуться на развод можно где угодно — от сайта знакомств до Instagram-магазина. Предупредить белорусов о том, что за их деньгами охотится «производитель мебели», решила минчанка Яна.

В этом месяце девушка захотела обновить интерьер на своей кухне, добавив в него ярких акцентов в виде стульев. Продавца Яна стала искать в Instagram (хотя сейчас сама не понимает, почему не обратилась к надежным и зарекомендовавшим себя интернет-площадкам). Выбирая самые подходящие для себя варианты, минчанка оказалась на страничке компании под названием bokk_meblu.

«10 лет производим мебель. Гарантия 5 лет. Бесплатная доставка. Индивидуальный подход. Цены от производителя», — так презентовал себя магазин. Почти 3000 подписчиков и фотоотзывы с благодарностями не давали закрасться сомнениям.

— Мне нужно было купить четыре стула. Цена за каждый была 210 рублей, то есть не низкая, примерно такая же, как и в других магазинах. Так как дизайн мне понравился, решила оформить заказ. Да и ждать, казалось, надо будет не долго. Магазин, якобы расположенный в Витебске, уверял, что три раза в месяц, по мере накопления заказов, привозит товар в Минск, — объясняет Яна.

Девушке повезло: как раз в тот момент на страничке проходила акция, поэтому четыре стула обошлись ей не в 840 рублей, а в 630. Внести сразу надо было 412 рублей (70%), остальное отдать водителю при доставке заказа. Договор прилагался.

— На самом деле они действовали очень грамотно. Говорили, что можно приехать в их шоурум в Витебске и все увидеть своими глазами (понятно, что из Минска в Витебск ради этого я не поеду), товар не впаривали: ответили на вопрос — и все, ничего больше не писали, не настаивали на покупке. Все это показалось реалистичным и убедительным. Единственное, что меня смутило, — это оплата по номеру карты. Я сначала сомневалась, но решила рискнуть. И зря.

Мой заказ приняли. Осталось только дождаться стульев. Но вместо этого мне в личку написала женщина, которая сказала, что bokk_meblu мошенники. И после оплаты уже как две недели не выходят на связь. Мы с ней пообщались, оказалось, что у нее договор уже с другим лицом и номер карты другой. Позже она сообщила, что ее заблокировали, а всю переписку удалили.

Тогда я решила сама им написать, спросила, как они себя чувствуют вообще. Пригрозила, что РУВД их ищет, они меня тоже заблокировали и удалили всю переписку, но я заранее успела сделать скриншоты.

Не знаю, что сподвигло меня перевести им деньги, обычно я очень осторожно отношусь ко всем таким оплатам, но в этот раз что-то пошло не так. Теперь пытаюсь добиться блокировки их страницы, чтобы никто больше не смог попасться на них. Уточню также, что название страницы они меняют постоянно, поэтому и запоминать его не стоит. Но хотя бы читатели, зайдя на саму страничку, увидят их контент и запомнят, чтобы не попасться, — объясняет свои мотивы минчанка.

Свой вопрос девушка все-таки решила, купив четыре красивых стула за 560 рублей. Уже в настоящем магазине. В милицию Яна обращаться не планирует: не уверена, что это стоит ее сил и времени.

— Мне даже стыдно, что так попалась по-дурацки. Слава богу, что деньги не огромные, но для кого-то это может быть сильным ударом. Возмущает меня и то, что их страница существует так долго и ее не блокируют, — подводит итог Яна.

К слову, страничка в очередной раз сменила название. Теперь это bosk_meblu.

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