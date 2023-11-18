Под Новой Каховкой россияне казнили Z-волонтера 4 18.11.2023, 12:11

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Предатель Украины из Крыма вез оккупантам автохимию.

У оккупированной Новой Каховки, что на левобережье Херсонской области, найден убитым Z-волонтер Игорь Погребенко, который активно поддерживал российскую агрессию.

О происшествии рассказал сбежавший в РФ одесский коллаборант Игорь Димитриев на своем канале в Telegram, передает Диалог.UA.

Крымский Z-патриот Погребенко исчез еще 9 ноября после того, как повез на оккупированную часть Херсонской области автохимию.

Через трекер ГЛОНАСС спустя сутки был обнаружен его микроавтобус. Машину сожгли. Труп коллаборанта с пулевым отверстием в голове обнаружили спустя неделю.

«Тело крымского водителя, развозившего автохимию по населенным пунктам Херсонской области, найдено в промзоне вблизи Новой Каховки. Убит выстрелом в голову из автомата... Грузовой автомобиль был найден сгоревшим в другом месте», - рассказал Димитриев.

Отметим, что Новая Каховка находится рядом с линией фронта, город и окрестности заполнены российскими военными. Очевидно, именно они и расправились с крымским Z-патриотом. Не исключено, что российские оккупанты таким образом решили нажиться, отобрав у своей жертвы товар.

О том, что оккупированные территории превратились в зону беззакония, открыто пишет и коллаборант Димитриев. Он признал, что Россия не только не навела порядок на захваченных землях, но и превратила их в бандитские анклавы.

«По моим впечатлениям, происходившее на этих территориях не слишком отличалось от того, что было на Донбассе в 2014-2015 годах. Хотя считалось, что бандитизм на Донбассе - это следствие анархии, и если б туда зашли российские структуры, был бы порядок. Признаюсь, я сам так считал», - написал он.

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