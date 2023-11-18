В Чехии сорвали концерт белорусского комика Славы Комиссаренко 4 18.11.2023, 12:15

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Выступление проходило в городе Брно.

В Чехии сорвали концерт белорусского комика Славы Комиссаренко.

Выступление проходило вчера в городе Брно, но продлилось только час, сообщает «Еврорадио» на основании сообщений в соцсетях.

Кто-то позвал Комиссаренко за сцену, затем он вышел к зрителям и сообщил, что у них осталось 2 минуты до конца.

По сведениям блогера Кирилла Корупаева, перед входом в клуб уже стояли несколько автозаков и машины полиции.

Почему концерт завершился так быстро, пока неизвестно. Сам комик происшествие никак не прокомментировал.

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