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«Когда выяснила, что посредникам придется отдать 600 рублей, решила отдохнуть в безвизовой Грузии»

  • 18.11.2023, 12:44
«Когда выяснила, что посредникам придется отдать 600 рублей, решила отдохнуть в безвизовой Грузии»

Белорусы поделились секретами, как самостоятельно спланировать путешествие и не прогадать.

Несмотря на сложности с получением шенгенских виз, жители Беларуси продолжают активно путешествовать — по данным за прошлый год выездной туристический поток составил 3,9 млн человек. При этом лишь десятая часть путешественников выбрала организованные туры, остальные предпочли отдыха за границей самостоятельно. В приоритете — Турция, Египет, Грузия, куда проще и удобнее добираться самолетом. Myfin.by узнал, как подготовиться к авиапутешествию своими силами, минимизировав расходы и оградив себя от непредвиденных ситуаций.

Планирование поездки: на что стоит обратить внимание

Первый и самый важный этап любого авиапутешествия — выбор маршрута. При наличии шенгенской визы можно позволить себе отдых в Испании или на Мальдивах. Но нужно учитывать, что в этом случае часть пути до аэропорта в Польше либо Литве придется проделать на автобусе или автомобиле.

Без «шенгена» выбор мест для отдыха за границей не слишком велик, но зато есть возможность улететь в ту же Турцию, Грузию или Армению прямиком из Минска.

«Я опробовала оба варианта, и они по цене выходят практически одинаковыми, — говорит Марина, у которой за плечами более чем 10-летний опыт индивидуальных путешествий. — Когда закончился «шенген» и я выяснила, что на услуги посредников по его оформлению придется отдать не менее 500-600 рублей, решила отдохнуть в безвизовой Грузии вместо любимой Италии.

Потом сопоставила транспортные расходы и поняла: то на то и вышло. Если посчитать затраты на визу, трансфер в Литву или Польшу, дешевые авиабилеты на лоукостер, то прямой перелет в Грузию из Минска оказался по цене примерно такой же.

Конечно, Грузия — это не Италия. Но зато мне не пришлось с чемоданом ехать в другую страну на автобусе, а сама дорога заняла всего 4 часа вместо суток».

Следующий важный момент — максимально точно просчитать предстоящие расходы. Еще до бронирования авиабилетов и номера в отеле стоит определить размер обязательных трат, включая питание и развлечения. Опытные туристы закладывают в бюджет примерно 15-20% сверх этой суммы на непредвиденные расходы вроде оплаты такси и спонтанных покупок.

«Я уже несколько лет для планирования бюджета поездок использую приложение Award Wallet, — рассказал турист со стажем Владимир. — Выбрал его, потому что можно установить русскоязычную версию и разбивать свои траты по категориям. Ну и контролировать расходы очень удобно. А еще с его помощью можно сравнивать цены на билеты, выбирать оптимальный вариант проживания, питания. Не нужно держать все цифры в голове, опасаясь что-то упустить и превысить свои расходы».

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