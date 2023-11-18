Израиль ликвидировал главаря «Бригад мучеников Аль-Аксы» 18.11.2023, 12:57

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Дрон атаковал скрытое убежище террористов в Шхеме.

В ночь на 18 ноября беспилотник ВВС ЦАХАЛа нанес удар по объектам террористов в лагере беженцев Балата в Шхеме.

Среди убитых - один из главарей ФАТХа Махмуд Аль-Зуфи.

Об этом сообщает cursorinfo.co.il со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля.

אירוע חריג בשכם. תקיפה מהאוויר למטה של הפת"ח במחנה הפליטים בלאטה. הסהר האדום מדווח על חמישה הרוגים. ארבעה מקומיים ואחד כנראה מטולכרם. היעד חמושים מגדוד בלאטה ולפי עדויות גם המפגע מבית ליד לפני שבועיים. pic.twitter.com/6VhGHAW8HR — Jack khoury.جاك خوري (@KhJacki) November 18, 2023

В заявлении говориться, что дрон атаковал скрытое убежище, используемое палестинцами, связанными с террористической активностью против израильтян, где готовились к предстоящим терактам. Однако уточнено, что целью атаки была не члены ХАМАСа, а квартира, используемая боевиками военного крыла ФАТХа, известного как «Бригады мучеников Аль-Аксы».

«Пятеро боевиков, включая главаря террористов этой организации в лагере Балата, Махмуда Аль-Зуфи, находились в момент атаки в квартире. Их гибель подтвердил «Красный полумесяц», - отмечается в сообщении.

Аль-Зуфи, ранее участвовавший в планировании терактов в Самарии и Иерусалиме, был ответственен за ранение двух израильтян в апрельском теракте в Иерусалиме. В ЦАХАЛе и ШАБАКе отметили, что Аль-Зуфи активно привлекал молодежь Балаты к созданию террористической ячейки, предоставляя им взрывные устройства и оружие для нападений на израильских военных, входящих в лагерь беженцев.

До этого ЦАХАЛ показал, как мощным ударом БПЛА уничтожил группу террористов в Шхеме. Удар воздушного судна был направлен на здание, где находился штаб движения ФАТХ в лагере Балата. Все раненые, доставленные в местную больницу «Рафидия», являлись членами так называемого батальона «Балата», связанного с «Бригадами мучеников Аль-Акса».