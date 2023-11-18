Лукашенко вымазался в советский нафталин 18.11.2023, 13:04

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Других идей у диктатора нет.

Александр Лукашенко снова оседлал любимого конька — тему «борьбы с коррупцией», пишет политический аналитик Александр Класковский.

Выступая 17 ноября в Гомеле перед работниками производственного объединения «Кристалл», Лукашенко, как сообщают официальные источники, пообещал «и далее публично вскрывать выявляемые факты коррупции».

Образ Робин Гуда уже не впечатляет, однако новых идей нет

О «деле молочников» — махинациях при поставках на российский рынок, полутора десятках арестованных, предполагаемой причастности членов правительства — Лукашенко рассказал на совещании 14 ноября. В этом контексте фигурировал могилевский холдинг «Бабушкина крынка», продукцию которого хорошо знают и белорусы, и россияне.

Лукашенко и впрямь не раз давал ход громким делам о коррупции, в результате чего за решетку попадали большие шишки. Но эту гидру правитель так и не одолел. В опубликованном Transparency International глобальном индексе восприятия коррупции за 2022 год Беларусь заняла лишь 91‑е место, к тому же опустившись на девять позиций.

Советский нафталин

Новых идей у правителя Беларуси нет в принципе. Он отряхивает пыль со старого советского наследия. В Гомеле Лукашенко поддержал якобы прозвучавшую снизу идею учредить в Беларуси единый государственный знак качества. При этом, как сообщают официальные источники, предложил взять за основу «советский знак качества, который внешне ему нравится».

Он также повторил свое предложение объявить 2024‑й «годом качества». Тоже эхо коммунистического прошлого. В СССР десятая пятилетка (1976–1980 годы) была объявлена пятилеткой эффективности и качества.

Но звонкое название не спасло советскую экономику от вползания в стагнацию. Качество же многих товаров было настолько отвратительным, что красовавшуюся на них надпись «Сделано в СССР» потребители произносили чаще всего с сарказмом.

Бриллианты для диктатора

Лукашенко оседлывает любимого конька — популизм. При этом исподволь разжигает «пролетарскую» вражду к «буржуям». Пообещал наладить торговлю на селе, где, мол, «потребкооперация постепенно сдает свои позиции частникам, которые думают лишь о своей выгоде».

Лукашенко ловко вошел в образ борца с жуликами, ворами, чиновничьей мафией, когда в 1990‑м стал депутатом Верховного Совета ХІІ созыва. На этой риторике он выиграл президентские выборы 1994 года. Теперь масса электората уже не так наивна. Протесты 2020 года показали, что значительная часть белорусов устала от диктатора-популиста.

Однако новых идей у него нет. И он снова пытается войти в образ этакого Робин Гуда. Хотя теперь это может впечатлять, наверное, лишь самую непродвинутую публику.

Да, и еще штрих: на «Кристалле» Лукашенко подарили карту Беларуси, «выполненную с использованием позолоченного серебра и настоящих бриллиантов». Самое то для бессеребренника.

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