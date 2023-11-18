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Вдовушки бузят

  • Александр Невзоров
  • 18.11.2023, 13:53
  • 3,754
Вдовушки бузят

Каждая русская дама может смело обзаводиться гипюровым платком.

Смогут ли российские вдовушки качнуть ситуацию в стране?

Вдовицами, по сути, являются жены всех мобилизантов, добровольцев и контрактников.

Даже те, у кого мужья еще бегают по окопам, воруют друг у друга водку и совершают другие воинские подвиги - все равно, по факту являются вдовами.

Их мужья обречены и неизбежно будут трупированы в ближайшее время.

Это однозначно дал понять Кремль, сообщивший, что «с фронта возврата нет».

Каждая русская дама может смело обзаводиться вдовьим гипюровым платком. Не сегодня, так завтра она сможет накинуть его и топать в военкомат, клянчить «компенсацию».

Вдовушки, конечно, бузят, но бузят опасливо и вяло. Без «огонька» и без должного надрыва.

Их тщательно прессуют чекисты, запугивает полиция и местные администрации.

Митинги запрещаются.

Вой скорби глушится. Он звучит, как невнятное бухтение «чем-то вечно недовольных дур»

Режим так легко душит вдовий бунт по одной простой причине…

Александр Невзоров, t.me

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