Вдовушки бузят
- Александр Невзоров
- 18.11.2023, 13:53
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Каждая русская дама может смело обзаводиться гипюровым платком.
Смогут ли российские вдовушки качнуть ситуацию в стране?
Вдовицами, по сути, являются жены всех мобилизантов, добровольцев и контрактников.
Даже те, у кого мужья еще бегают по окопам, воруют друг у друга водку и совершают другие воинские подвиги - все равно, по факту являются вдовами.
Их мужья обречены и неизбежно будут трупированы в ближайшее время.
Это однозначно дал понять Кремль, сообщивший, что «с фронта возврата нет».
Каждая русская дама может смело обзаводиться вдовьим гипюровым платком. Не сегодня, так завтра она сможет накинуть его и топать в военкомат, клянчить «компенсацию».
Вдовушки, конечно, бузят, но бузят опасливо и вяло. Без «огонька» и без должного надрыва.
Их тщательно прессуют чекисты, запугивает полиция и местные администрации.
Митинги запрещаются.
Вой скорби глушится. Он звучит, как невнятное бухтение «чем-то вечно недовольных дур»
Режим так легко душит вдовий бунт по одной простой причине…
Александр Невзоров, t.me