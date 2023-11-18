В самых странных домах Минска выставили на продажу квартиры 1 18.11.2023, 13:59

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Как они выглядят и сколько стоят?

В 2008 году в тихом уголке микрорайона Запад появились два экспериментальных дома. Малоэтажки с необычными фасадами стали настоящей архитектурной достопримечательностью окрестностей Одинцова.

Кто-то видел в них минское кислотное рококо, кто-то — цветные дома Буэнос-Айреса. В любом случае дома от белорусских архитекторов запоминались. Помимо выразительной внешности, получили дома и толковую начинку. К примеру, тут есть лифты, что для пятиэтажек тех лет — редкость.

Журналисты realt.by вспомнили, что это за здания и посмотрели, сколько там стоят квартиры.

Два необычных пятиэтажных дома расположились в переулке Одинцова 3 и 5 — вдалеке от проезжей части, шума и загазованности.

Строила жилой комплекс компания «Арэса-сервис», а проектировал − архитектурный институт «Минскгражданпроект». В те годы всем хотелось уйти от надоевших серых цветов и стандартных форм. В итоге, малоэтажные дома из кирпича получили розовые, зеленые и синие вставки. К слову, сегодня те первоначальные цвета выгорели, а в некоторых местах и были перекрашены в нейтральные оттенки. Благодаря этому дома уже не выглядят так революционно, как раньше.

Вот таким дом под номер 3 был первоначально.

А таким стал сейчас.

Также дома удивили минчан своеобразными архитектурными решениями. Тут есть и нарочито округлые скаты, и некий кубизм, а во втором доме еще и балконы с балясинами, и колонны.

«Для нас застройка квартала Одинцова-Тимошенко — это попытка сыграть не по правилам — не по правилам академической архитектуры. Благо градостроительная ситуация располагала к нетрадиционным для Минска решениям хотя бы потому, что застройка расположена на рельефе с перепадом отметок 10−12 м», − так в 2008 году на архитектурно-строительном портале рассказывали о своем проекте архитекторы.

Из передовых (особенно для нулевых) особенностей домов — сквозные подъезды, трехметровые потолки и дворы без машин. Да, здешние дворики из-за нюансов рельефа получились свободными от автомобильного трафика. Машины могут двигаться только по внешней стороне домов.

Второй дом проекта получил колонны и балясины.

Еще один плюс − подземный паркинг под домами.

Все квартиры в домах имеют индивидуальную систему отопления и подогрева воды (двухконтурный газовый котел). Говорят, это очень удобно — ведь хозяева могут самостоятельно управлять «погодой в доме», независимо от начала и окончания отопительного сезона, профилактических ремонтных работ теплосетей и отключения горячего водоснабжения.

Дома обслуживает товарищество собственников. В подъездах тут всего по 8 квартир, к тому же, благодаря удачной планировке, соседи почти не имеют общих стен.

До ближайшей станции метро («Кунцевщина») от домов — около 10 минут ходьбы. Рядом с малоэтажками расположена лесопарковая зона Медвежино с велодорожками и пешими тропами. Инфраструктура обжитого района Запад со школами, магазинами, поликлиниками и детскими садами — тоже недалеко.

Что тут продается?

Сейчас здесь продаются три квартиры.

Самый экономичный вариант — однокомнатная квартира на четвертом этаже дома № 5. Площадь этой квартиры − 37,6 квадрата. Она состоит из 16-метровой комнаты и 10-метровой кухни. Санузел в однушке — совмещенный. В квартире сделан неплохой ремонт. Она меблирована (встроенный шкаф-купе, кухонный гарнитур), оснащен бытовой техникой и полностью готова к проживанию. Стоимость — 63 тысячи долларов (1575 долларов — за метр).

Следующий вариант — просторная двухкомнатная квартира на втором этаже того же 5-го дома. Площадь этой двушки — 80 квадратных метров. Она состоит из отдельной кухни и двух жилых комнат. Вот как описывается квартира в объявлении: «В квартире все тоже замечательно! Второй этаж с одной стороны, как третий − с другой. Планировка-блеск! Потолки — 3 метра, ремонт хороший, два санузла, лоджия и балкон». Стоимость — 109,9 тысячи долларов (1370 долларов − за метр).

Квартира в доме № 5 — также двухкомнатная. Ее площадь — 67,7 квадрата. Располагается жилье на третьем этаже. Интерьер двушки выдержан в спокойной цветовой гамме, ремонт выполнен импортными стройматериалами. Обещают удобно организованное пространство и вид из окон на зеленую зону, который будет радовать каждый день. Кстати покупателю в подарок достанется место в подземном паркинге! Стоимость — 110 тысяч долларов (1625 долларов − за метр).

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