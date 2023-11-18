Симоньян объявила, когда Путин пойдет на прекращение огня 2 18.11.2023, 14:18

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Пропагандистка назвала странные фамилии якобы из Белого дома.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян объявила, когда лидер РФ Владимир Путин пойдет «на прекращение огня» с Украиной.

Журналистка перечислила основные тезисы Кремля о том, что Россия сама решит, когда и при каких условиях идти на мир.

В этом контекста она прокомментировала, может ли Россия поменять «военный курс», в случае переизбрания президента США в 2024 году.

«Ну какая глупость! Путин не заинтересован в уступках не потому, что придет Трамп, или Вася Пупкин, или Роман Бабаян станет президентом США... Это вообще не имеет к этому никакого отношения! Путин не пойдет ни на какие уступки вообще!», - разошлась Симоньян.

Она уточнила, что диктатор будет готов к «прекращению огня» только тогда, когда Россия обеспечить безопасность границ, а где заканчиваются эти границы Россия решит сама.

«Точка! А кто в этот момент будет в Белом доме, нам совершенно все равно», - указала пропагандистка.

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