закрыть
18 ноября 2023, суббота, 14:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Симоньян объявила, когда Путин пойдет на прекращение огня

2
  • 18.11.2023, 14:18
  • 3,854
Симоньян объявила, когда Путин пойдет на прекращение огня

Пропагандистка назвала странные фамилии якобы из Белого дома.

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян объявила, когда лидер РФ Владимир Путин пойдет «на прекращение огня» с Украиной.

Журналистка перечислила основные тезисы Кремля о том, что Россия сама решит, когда и при каких условиях идти на мир.

В этом контекста она прокомментировала, может ли Россия поменять «военный курс», в случае переизбрания президента США в 2024 году.

«Ну какая глупость! Путин не заинтересован в уступках не потому, что придет Трамп, или Вася Пупкин, или Роман Бабаян станет президентом США... Это вообще не имеет к этому никакого отношения! Путин не пойдет ни на какие уступки вообще!», - разошлась Симоньян.

Она уточнила, что диктатор будет готов к «прекращению огня» только тогда, когда Россия обеспечить безопасность границ, а где заканчиваются эти границы Россия решит сама.

«Точка! А кто в этот момент будет в Белом доме, нам совершенно все равно», - указала пропагандистка.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Исторический шанс
Исторический шанс Гарри Каспаров
Встает закономерный вопрос
Встает закономерный вопрос Леонид Невзлин
Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников