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В Беларуси появилась еще одна «академия»

  • 18.11.2023, 14:28
  • 1,384
В Беларуси появилась еще одна «академия»

Для кого?

Совет Министров Беларуси принял постановление «О создании государственного учреждения образования «Академия образования».

Документ опубликовали на Национальном правовом интернет-портале 18 ноября. Согласно постановлению, новое учебное заведение должно появиться в результате слияния двух других – Национального института образования и Академии последипломного образования.

Учреждение будет подчиняться Министерству образования Беларуси. А финансирование расходов на его работу предусмотрено за счет средств республиканского бюджета и других источников.

Новая Академия образования – это учреждение дополнительного образования для взрослых, рассказали на портале pravo.by. В нем должны появиться следующие программы:

повышения квалификации руководящих работников и специалистов;

переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих высшее образование;

стажировки руководящих работников и специалистов.

А еще учреждение должно выполнять «фундаментальные и прикладные научные исследования в области педагогики, коррекционной педагогики, психологии, специальной психологии, возрастной физиологии, социологии, философии образования, частных методик обучения и воспитания, теории управления образованием и смежных с ними наук как основы совершенствования образования, другим направлениям».

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